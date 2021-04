Gata cu fițele la volan! Selly a pierdut definitiv procesul cu poliția și devine pieton pentru 90 de zile! EXCLUSIV

In articol:

Selly nu-și va mai putea conduce bolidul de 100.000 de euro în următoarele 3 luni, ca urmare a unei decizii definitive date miercuri de Tribunalul Dâmbovița.

Selly spune că polițștii care l-au amendat l-au și învțat să conteste procesul verbal

Vloggerul a fost prins, anul trecut, circulând cu 189 km/h pe autostrada București-Pitești, iar polițiștii i-au reținut permisul. El a contestat procesul verbal, însă decizia definitivă a venit abia acum.

Selly se aștepta la verdictul dat de justiție și, de altfel, a recunoscut singur că a introdus acțiunea doar pentru a mai câștiga timp. Andrei Șelaru are, totuși, posibilitatea de a-și recupera mai devreme permisul de conducere, însă pentru asta va trebui să dea din nou examen. În caz contrar, va trebui să aștepte până în a doua parte a lunii iulie, atunci când îi vor expira cele 90 de zile.

WOWbiz.ro a dezvăluit în exclusivitate că Selly a invocat, în timpul procesului, mai multe motive pentru care procesul verbal întocmit de polițiști nu este valabil, inclusiv acela că agentul care l-a completat a scris urât(?!!). Instanța nu a luat în calcul argumentele influencerului, mai ales că recent, acesta a recunoscut că tocmai polițiștii care i-au luat permisul au fost cei care l-au învățat și să conteste procesul verbal.

A recunoscut că a greșit conducând cu viteză

Selly rămâne doar cu cheile

”Cât timp am făcut etilotestul și drugtestul, ambele negative, m-am împrietenit cu polițiștii, am început să povestesc despre misiunea mea de a schimba educația din România, despre vloggurile pe care le fac. (...) Că noi, împrietenindu-le, le-am zis: ”sincer vă spun, faceți lucrul corect că-mi luați permisul, dar mă puneți într-o situație foarte nasoală pentru că eu am foarte multe drumuri de făcut, călătoresc foarte mult cu mașina și acum va trebui să vin cu tata pentru că trebuie să mut lucruri de la Craiova la București”. Și ei mi-au zis: ”fă, tată, contestație... Faci contestație, stai liniștit, mai ai un an de zile de permis, relaxat și după aia, când o să ai o perioadă mai puțin aglmoerată, pierzi contestația și stai și tu 3 luni fără permis”. Și eu am zis: ”Bă, aveți dreptate”. Deși nu e corect să faci contestație atunci când tu știi că ai greșit ”, a povestit Selly pe contul lui de Youtube.