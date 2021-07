“Gateste cu Majda”, astazi, in cadrul Stirilor Kanal D de la 12:00. Iata ce preparat propune vedeta femeilor care doresc sa gateasca sanatos, delicios si intr-un timp foarte scurt

00:20, iul 1, 2021

Astazi, in cadrul rubricii “Gateste cu Majda”, difuzata in cadrul Stirilor Kanal D de la 12:00, Majda Aboulumosha va propune telespectatorilor un preparat usor de realizat, dar si foarte gustos. Frumoasa vedeta se misca cu gratie in bucatarie si transforma prepararea pranzului intr-o reala bucurie.

De aceasta data, Majda gateste somon crispy cu tacos. Reteta propusa de frumoasa vedeta traseaza cativa pasi simpli pentru ca rezultatul sa fie unul delicios si, in acelasi timp, sanatos.

“ Prima editie vine cu o reteta gustoasa, spectaculoasa si plina de culoare. Imi doresc ca oamenii sa se distreze in bucatarie, asa cum o fac si eu!”, spune Majda.

Nu ratati astazi, în cadrul Știrilor Kanal D de la 12:00, „Gătește cu Majda”, o „rețetă” sigură a reușitei în bucătărie, cu bucurie și gust bun!