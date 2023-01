Geanina Ilieș, secretul unei talii de invidiat. Cum se menține în formă fosta prezentatoare: „Mănânc ciocolată”

In articol:

Geanina Ilieș este una dintre cele mai cunoscute și iubite prezentatoare TV de la noi din țară. Vedeta a cochetat și cu actoria, în timp ce se afla la pupitrul știrilor, având roluri în câteva distribuții.

În 2016, prezentatoarea de știri a decis să părăsească televiziunea și și-a deschis propria afacere. Pe partea sentimentală, Geanina Ilieș nu a fost atât de norocoasă. Vedeta s-a căsătorit de la vârsta de 18 ani cu Irinel Varga, însă în anul 2011 cei doi s-au despărțit printr-un adevărat scandal. Geanina Ilieș și Irinel Varga au împreună un băiat, pe nume Patrick, în vârstă de 14 ani.

În prezent, Geanina Ilieș se poate considera o femeie împlinită, atât din punct de vedere personal, cât și profesional. După 16 ani în lumina reflectoarelor, vedeta conduse propria afacere și are o carieră de succes. Mai mult decât atât, băiețelul ei îi aduce zâmbetul pe buze și se mândrește cu el.

Geanina Ilieș, secretul unei talii de invidiat

Geanina Ilieș se poate mândri cu o talie invidiată de multe domnișoare. Vedeta, în vârstă de 35 de ani, arată ca o adolescentă. Fosta prezentatoare de știri nu face eforturi pentru a se menține și ține cu strictețe o dietă, ci încearcă să mănânce cât mai sănătos și să facă sport.

Mai mult decât atât, Geanina Ilieș mărturisește că se menține cât mai sănătoasă psihic și duce o viață liniștită.

„ Nu fac mari eforturi pentru a arăta așa. Ține foarte mult de genă. 70% reprezintă gena și 30% contează ce mănânci. Cred că trebuie să îi mulțumesc mamei și tatălui meu pentru felul în care arăt. Eu nu am avut niciodată probleme cu greutatea. Recunosc, fac sport.

Într-o perioadă normală cam de ¾ pe săptămână merg la sală. Mănânc ciocolată, normal, este preferata mea, nu fac un exces din asta. Nu încerc să îmi impun anumite lucruri.

Încerc să evit zahărul. Nu mănânc grăsimi și carne de porc. Mănânc pește, legume, fructe dar și salate. Pe lângă asta, eu tot timpul îmi propun să am liniște sufletească. Am o viață foarte liniștită. Tot timpul când mi-am propus ceva a fost ok. Pentru mine sănătatea și liniștea sufletească contează foarte mult.”, a declarat Geanina Ilieș pentru Click!.

Geanina Ilieș a renunțat la pupitrul de știri pentru a-și deschide o afacere

După ce timp de 16 ani a fost în lumina reflectoarelor, Geanina Ilieș a renunțat la pupitrul de știri și s-a lansat în lumea afacerilor. Vedeta și-a deschis un salon de bronzat, iar ulterior a continuat cu un salon de înfrumusețare.

Citește și: Geanina Ilieș, declarații despre debutul în televiziune! De la actriță, la prezentatoare de televiziune

„ Afacerea pe care o am merge foarte bine, am avut o mică ședință de început de an chiar astăzi. Am o gașcă de fete care lucrează ca niște furnicuțe. Eu nu m-am considerat niciodată o șefă pentru ele.

Vreau ca fetele mele să se simtă bine la serviciu și să le văd cu zâmbetul pe buze. Eu am o relație foarte deschisă cu ele, ele se simt foarte bine la locul de muncă. Am salonul de aproape opt ani de zile și am avut răbdare și cu clienții și cu angajații mei tot timpul. Am încercat să fie totul bine.”, a mai spus fosta prezentatoare TV.

