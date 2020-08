Gemene în vârstă de 15 ani, date dispărute

O mămică trece prin cel mai mare coșmar posibilpentru orice părinte: fetițele ei, geme în vârstă de 15 ani, au dispărut ieri, 30 august, în jurul prânzului. Cele două au plecat voluntar de acasă, însă nu s-au întors încă, motivul pentru care mămica a făcut anunțul pe Facebook.

„Semnalmente 15 ani 1.56m înălțime blonde ochii albaștri . Cine are detali despre ele este rugat sa sune la cel mai apropiat sediu de poliție . Sau la Nr de tel 0727152849 -0724735889-0740934 562 - 0762478331"

Mama celor două a anunțat și poliția, însă până în acest moment au primit doar piste false. Cele două tinere locuiesc în județul Tulcea, comuna Topolog.

„Dispărute

In jurul zilei de 30.08.2020 in jurul orei 14 :00 fiicele mele gemene pe numele de Alara și Dilara Mițaru au plecat voluntar de acasă din com. Topolog județul Tulcea . Semnalmente 15 ani 1.56m înălțime blonde ochii albaștri . Rog să distribuiți în număr cât mai mare acest anunț poate cu ajutorul tuturor le vom găsi cât mai repede posibil . Este sesizată poliția locală de ieri ora 15: 00 dar pana in prezent au fost piste false . Cine are detali despre ele este rugat sa sune la cel mai apropiat sediu de poliție . Sau la Nr de tel 0727152849 -0724735889-0740934 562 - 0762478331 Vă multumesc ”, a fost mesajul postat pe Facebook de mama celor două tinere, Ruxandra Mițaru.