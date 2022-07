George Buhnici a fost arestat în Bulgaria: „Mă bagă în arest”! De ce a ajuns după gratii: „Mâine mă judecă”

In articol:

George Buhnici se află acum în atenția tuturor, asta după ce a făcut o serie de declarații ce au deranjat o țară întreagă, făcând referire la femei, în mod special, și la corpurile acestora, menționând că există persoane de sex feminin care nu au grijă de corpul lor.

Cunoscut drept un expert în tehnologie, la bază George Buhnici este jurnalist, iar acesta a practicat meseria în tinerețe. Atunci când era la începutul carierei, bărbatul a mers în Bulgaria, pentru a face un reportaj, iar acesta avea asupra sa o aparatură profesională, ce la vremea respectivă era folosită doar de către poliție. Totul se petrecea în anul 2004, iar atunci a fost prins de autorități și dus direct la o secție de poliție, riscând la vremea respectivă nici mai mult, nici mai puțin de 3 ani de închisoare.

Citeste si: Replica lui George Buhnici, după ce a fost numit dolofan! A răbufnit în mediul online: „Nu m-am luat niciodată de corpul cuiva”

Din fericire, la vremea aceea, legea a fost de partea sa și, în cele din urmă, acesta a reușit să scape, fiind eliberat.

Citeste si: Cum arată acum Cornelia Dansatoarea fără genele cu care a făcut istorie în România! Imagini unice- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

,,22:40 Mă arestează 24 de ore. Mâine mă judecă pentru că am introdus în Bulgaria aparatură specială de filmare, care poate fi folosită doar de poliție. Până la 3 ani.

22:57 Mă amenință cu arestul dacă nu semnez urgent.

23:35 Mă bagă în arest până mâine. Îmi iau tot. Acte, bani, mobil.”, arătau mesajele trimise de Buhnici la vremea aceea.

George Buhnici a fost arestat în Bulgaria, în anul 2004 [Sursa foto: Captură YouTube]

Declarațiile controversate făcute de George Buhnici

În urmă cu doar câteva zile, George Buhnici a fost prezent la un festival de muzică, pe litoral, acolo unde a oferit un interviu, iar declarațiile sale au deranjat o țară întreagă, dat fiind faptul că a făcut referire la persoanele de sex feminin, care ar trebui

să aibă mai multă grijă de corpurile lor.

Citeste si: Ce vârstă are și cum arată Lorena Buhnici, soția lui George Buhnici

”Mi se pare că ar trebui să le spunem oamenilor din jurul nostru când arată bine că arată bine şi am văzut fete care arată foarte bine aici. Am văzut şi fete care nu arată bine şi nu aş vrea să se interpreteze, dar suntem la festival şi putem da vina pe orice. E după ora la care puteam să şi fi consumat, habar n-am.Dar, serios, mai mergeţi pe la sală, fetelor! Venim la mare ca să vedem piele şi aş vrea ca pielea aia să nu aibă vergeturi. Deci, dacă aţi investi în săliţă cât investiţi în tatuaje, cred că am fi toţi mai bine. Încurajez pe toată lumea să dea un pic pe la sală”, a precizat George Buhnici, în cadrul unei emisiuni TV.