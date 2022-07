George Buhnici, declarațiile care au creat vâlvă în online: ”Mai dați pe la sală, fetelor”. Și mărturisirile despre partenera sa sunt ireale: „Am norocul să am o soție care arată ca o minoră”

In articol:

Sezonul estival, odată cu ridicarea restricțiilor pandemice, a adus cu el concerte, festivaluri și libertatea de distracție.

Astfel că recent, la malul mării, nu puține au fost vedetele care s-au înghesuit la cel mai râvnit festival al anului. Printre ele s-a numărat și George Buhnici, care s-a distrat alături de familia sa, dar care a și făcut câteva declarații destul de controversate.

George Buhnici: ”Am văzut fete care nu arată bine”

Specialistul în tehnologie, ajuns la 41 de ani, și trăind zilele de festival printre tineri de mai toate vârstele, a avut în direct, la TV, o reacție tranșantă referitoare la aspectul fizic al fetelor aflate pe aceeași plajă cu el.

Fiind pasionat de sport și de un stil de viață sănătos, George Buhnici le-a luat în vizor pe fetele care nu au grijă de corpul lor și se afișează cu nonșalanță în costum de baie.

Concret, vloggerul este de părere că lumea ar arată mai bine și ar fi mai bună dacă tinerele din ziua de azi ar face din mersul la sala de sport un obicei ori o pasiune la fel cum, subliniază el, fac pentru tatuaje.

El este de părere că la plajă se merge pentru a se etala și a se vedea piele, os și mușchi, fără alte imperfecțiuni, ce ar putea fi rezolvate, consideră el, făcând mișcare.

”Mi se pare că ar trebui să le spunem oamenilor din jurul nostru când arată bine că arată bine şi am văzut fete care arată foarte bine aici. Am văzut şi fete care nu arată bine şi nu aş vrea să se interpreteze, dar suntem la festival şi putem da vina pe orice. E după ora la care puteam să şi fi consumat, habar n-am. Dar, serios, mai mergeţi pe la sală, fetelor! Venim la mare ca să vedem piele şi aş vrea ca pielea aia să nu aibă vergeturi. Deci, dacă aţi investi în săliţă cât investiţi în tatuaje, cred că am fi toţi mai bine. Încurajez pe toată lumea să dea un pic pe la sală”, a precizat George Buhnici, în cadrul unei emisiuni TV.

Mai mult decât atât, declarațiile sale neașteptate și controversate au continuat. De data aceasta, deși a vorbit tot despre aspectul fizic, George Buhnici a ridicat-o în slăvi pe soția sa, făcând, însă, o glumă cam nepotrivită.

„Eu am norocul că am o soţie care arată ca o minoră. Asta e şansa vieţii mele, jur. Uită-te la ea! Câţi ani îi dai?”, a spus George Buhnici.

„Dar nu e minoră aşa cum ai zis”, a intervenit reporterul.

„Nu, nu sunt, Doamne fereşte!”, a clarificat Lorena, soția lui Buhnici.