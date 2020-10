Viviana Sposub - George Burcea [Sursa foto: Facebook]

George Burcea și Viviana Sposub foarte îndrăgostiți unul de celălalt și se pare că nici măcar faptul că au fost diagnosticați cu noul corovirus nu îi oprește să își expună dragostea. Cu toate că trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de Viviana Sposub, George Burcea nu poate renunța la legătura cu Andreea Bălan, motiv pentru care poartă, în continuare, verigheta. Astăzi, cei doi au avut o intervenție live într-o emisiune televizată, iar telespectatorii au putut vedea faptul că actorul are pe deget, în continuare, verigheta pe care și-a pus-o în ziua nunții cu Andreea Bălan.

In articol:

captura foto[Sursa foto: cancan.ro]

Citeste si: Andreea Bălan a primit rezultatele testelor COVID-19, după ce George Burcea a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus!

George și Viviana, declarații siropoase, la televizor

George Burcea și Viviana Sposub au făcut declarații emoționante despre povestea lor de dragoste, dar și despre perioada pe care o trăiesc împreună, fiind testați pozitiv cu noul coronavirus.

Citeste si: Cu ce bărbat a fost surprinsă Bianca de la Puterea dragostei, după ce s-a despărțit de Livian - evz.ro

Citeste si: Cum facem diferența dintre o răceală, gripă si COVID-19 - bzi.ro

”Noi nu locuim împreună, dar eu stau în apartament cu nașul celui de-al doilea copil și am decis să nu riscăm să-l infectăm!”, a spus George Burcea.

„Mi-e teamă că nu am stat în viața mea două săptămâni, legate, cu un bărbat!”, a completat Viviana Sposub.

Citeste si: Andreea Bălan, prima reacție după ce George Burcea a fost infectat cu noul coronavirus: „Plină de zâmbete”

„Mă bucur de ceea ce mi se întâmplă și vreau să trăiesc prezentul”, a spus George. Viviana a concluzionat: ”Noi pornim de la zero, fiecare vine cu trecutul său. Și alegem să ne bucurăm de prezent.”

”Am descoperit, din greșeală, că sunt infectat. Duminică spre luni am avut o durere de cap destul de mare, pe care am pus-o pe fondul oboselii. M-a ținut o zi, după care nu am avut nimic” , a mai spus Burcea, despre infectarea cu noul coronavirus.

Sursa: cancan.ro