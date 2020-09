In articol:

George Burcea face parte din emisiunea Ferma, din echipa Sătenilor. Actorul este un bărbat foarte priceput așa cum a declarat chiar și Andreea Bălan în mai multe interviuri.

În clipul de prezentare al actorului, George Burcea s-a filmat alături de cele două fetițe pe care le are alături de Andreea Bălan și a vorbit cu fparte multă emoție despre ele.

Citeste si: Anda Adam și Alina Pușcău, show total în costum de baie la Ferma

George Burcea a vorbit cu lacrimi în ochi despre despărțirea de Andreea Bălan

Cu aceeași emoție a vorbit și despre aminitirile pe care le are cu Andreea Bălan. George Burcea a dezvăluit că are un tatuaj cu Andreea Bălan pe mână și nu are de gând să-l șteargă. Cu lacrimi în ochi, George Burcea a declarat că fosta lui soție va fi în inima lui mereu, dând de înțeles că regretă despărțirea de mama celor două fetițe ale sale.

Citeste si: „Pistruiatul” face primele dezvăluiri despre cariera sa. Cum a ajuns să joace în film? - evz.ro

Citeste si: George Burcea iubește din nou?! Actorul a sărutat-o pe Viviana Sposub în fața tuturor. Imaginile vorbesc de la sine

„Am două fetițe. Cea mică are un an și jumătate, Clara Maria și cea mare este Ela Maya. Am aici și un tatuaj cu ele. Aici este invitația de la nuntă și botez și o am pe mami, tati, Ela, Clărița, iar aici am un tatuaj cu mine și soția. Andreea va exista pentru mine mereu. Ea este mama copiilor mei. Acest tatuaj este cu mine și cu ea. Nu am făcut acest tatuaj să-l șterg dacă mă despart de ea”, a spus Geoge Burcea.

Citeste si: Andreea Bălan, surpriză uriașă la prima oră a zilei! Cine a venit în vizită: „Aoleu, aoleu”

De asemenea, actorul a mai declarat că traumele din copilărie l-au adus în pragul divorțului.

”În momentul în care ai un backround asemănător ca al meu, adică unde o familie se destramă, că mama venea foarte rar acasă. Că pe tata l-am văzut prima dată când aveam 18 ani, rata să destrami familia la rândul tău este destul de mare. Toate traumele din copilărie, toate greutățile, te-au făcut să ajungi și tu pe calea asta”, a declarat George Burcea la Ferma.