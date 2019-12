George Burcea, soțul Andreei Bălan, nu are o relație deloc bună cu tatăl lui. Nici în copilărie nu a fost apropiat de el pentru că bărbatul avea un comportament violent cu actorul și cu mama lui.

În ciuda abuzurilor pe care le-a suportat din parta tatălui, George Burcea s-a întâlnit cu tatăl lui în urmă cu câteva luni. Actorul spera că părintele lui conștientizase greșelile făcute ca tată și voia să aibă o relație cu fiul lui. Totul s-a terminat cu un scandal monstru, a povestit o rudă a soțului Andreei Bălan, pentru Cancan.

i-ar fi spus lui George Burcea tatăl lui, în urma unor comentarii care nu au fost deloc pe placul lui.

„Acest om are sigur probleme foarte grave. George nu a păstrat legătura cu el și nici nu cred că mai vrea, mai ales după cele întâmplate. A scos pur și simplu cuțitul să-l taie. Ei s-au întâlnit pentru că George s-a gândit că există remușcări pentru tot ce a făcut, dar Ioan a răspuns violent și a vrut să-l omoare. Ăsta nu mai este tată!”, a declarat ruda lui George Burcea pentru sursa mai sus citată.

George Burcea scrie o carte inspirată din viața mamei lui

„Am avut o copilărie violentă, tatăl meu a fost foarte violent în familia noastră. O bătea pe mama foarte des, a îndurat destul de multe din cauza lui. Ei nu mai sunt împreună de foarte mulți ani, s-au despărțit în urmă cu ceva timp. Și eu am luat bătaie de la tata, am fost abuzat. Mă bătea și am crescut în ritmul ăsta.

Bătăile de la el m-au făcut să îmi doresc să lupt pentru viața mea, să devin un om mai bun și să realizez ceva cu viața mea. Toate lucrurile acestea violente, toată viața mea și cât a îndurat mama de la tata o să le găsiți în cartea mea.

Acum o scriu, este un roman inspirat din viața ei. Mama m-a inspirat foarte mult și mi-am dat seama că foarte multe femei sunt abuzate și vreau să trag un semnal de alarmă. Plănuiesc să demarez niște campanii despre violența domestică, aceste campanii sunt atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Îmi doresc să fie vizibile pentru a schimba lumea în bine”, a declarat George Burcea într-un interviu pentru Cancan.