George Burcea, copilărie de coșmar! Nu o să îți vină să crezi prin ce a trecut actorul! "Am dormit pe străzi, prin gunoaie"

George Burcea este unul dintre cei mai îndrăgiți actori de la noi din țară. Recent, a lansat o carte în care vorbește despre cariera și viața sa de până acum. Invitat în cadrul unui quiz la emisiunea Teo Show, actorul s-a destăinuit publicului și a vorbit despre cele mai dureroase momente din copilărie.

Acesta afirmă că atunci când era adolescent, nu avea absolut nimic, începând cu problemele de acasă și terminând cu atenția fetelor.

"Doamne, când eram adolescent, eram cu hăinuțe urâte pe mine, eram mai negricios, oricum eu sunt mai negricios, aveam acnee pe față, eram necăjit, proveneam dintr-o familie foarte foarte foarte foarte săracă și cu probleme mari în spate, cu mama, cu tata și atunci sincer nu am avut parte să roiască fetele în jurul meu.", a declarat George.

George Burcea, victimă a bullying-ului

George Burcea [Sursa foto: Facebook]

De asemenea, acesta povestește cum a fost victimă a bullying-ului, în liceu, din cauza aspectului și situației lui financiare. Acest lucru l-a rănit foarte tare, mai ales pentru faptul că încerca mereu să devină cea mai bună versiune a lui.

"Colegii mei făceau caternică, făceau mișto de mine, râdeau de situația părinților mei, de mine, de faptul că sunt mai puțin bun îmbrăcat. Chiar în liceu s-a întâmplat lucrul ăsta. Uite și un lucru care m-a apăsat adânc în creierul meu, faptul că în clasa a 9-a, copiii râdeau că sunt de la țară și râdeau de ținuta mea. Aveam niște ghete rupte, aveam un pulover destul de șifonat.

Mă uit acum la poze și văd în ochii mei și prin hainele mele un copil trist, un copil neajutorat. Eu știam că sunt neajutorat, eu știam că am o situație dificilă, dar nu cred că era nevoie să mi-o mai spună încă 15-17 colegi. M-a durut foarte tare.", a precizat iubitul Vivianei Sposub.

Întrebat despre cel mai greu moment prin care a trecut în timpul copilăriei, George și-a amintit cum a fugit de acasă, sfârșind să doarmă pe străzi, prin gunoaie, să fure mâncare, totul din cauză că bunicii nu i-au fost

alături în ceea ce privește studiile. Astfel, a fost nevoit să ia viața în piept și să se formeze singur pentru ceea ce avea să devină.

"Cel mai greu moment din copilăria mea a fost în 2003, în momentul în care am hotărât să fug de acasă. Bunicii mei dorind să rămân acolo după clasa a 8-a, să rămân la țară, să-i ajut la treabă, n-au mai dorit să suporte niște cheltuieli în plus, să mă trimită la oraș, la liceu. Eu văzând că nu și nu și nu, atunci mi-am făcut băgăjelul cu ce am avut eu, cu niște cizme și într-o dimineață, 15 iulie, dacă nu mă înșel, la ora 4 m-am trezit, mi-am pus toate hăinuțele în bagaj, m-am dus în casa mică la bunica, i-am trezit și le-am spus <<Bunica, bunicu, bună dimineața, eu plec.>> Și am plecat.

Eram pierdut sincer...mă bucuram foarte tare că voi merge la liceu, că eu am mers pe ascuns și m-am înscris la liceu, ei nu știau(...) și când mi-au zis că am fost acceptat, am zis că stau oriunde. Și am dormit pe străzi, prin piețe, prin mașini abandonate, prin gunoaie, am furat mâncare. Asta până într-o zi când un amic de-al meu care stătea singur, era puțin mai mare decât mine, m-a luat în partament la el și am stat la el.", a mai spus George Burcea.

George Burcea, abandonat de părinți

George Burcea [Sursa foto: Facebook]

Pe lângă greutățile de care a fsot încercat în perioada adolescenței, George Burcea povestește cu durere în glas, cum a fost bandonat de părinți. Actorul mărturisește că nu a reușit încă să îl ierte pe tatăl său, deși își dorește acest lucru din tot sufletul.

"Legătura dintre părinții mei practic nu a fost de când eu m-am născut, pentru că m-am născut, iar după 3 săptămâni au divorțat. Mama a fugit cu cei 4 copii, tata a rămas aici, după care s-a dus într-ale lui, în Botoșani, deci eu practic nu îl cunosc, nu l-am simțit acolo. Mamei i-aș spune că o iubesc foarte mult, iar tatălui meu i-aș spune că încă lucrez foarte mult la capitolul iertare.", a explicat fostul soț al Andreei Bălan.

Printre lacrimi, actorul afirmă că cel mai dureros moment din viața sa a fost clipa în care s-a întâlnit cu tatăl lui și nu s-a putut abține să nu îi mai greșească încă o dată. George mărturisește că nu își poate scoate din minte, imaginea cu tatăl lui ținând în mână un cuțit.

"Cel mai dureros moment al meu a fost în 2019, când m-am întâlnit cu tatăl meu. Cel mai tare m-a deranjat faptul că după 31 de ani, a făcut aceeași greșeală pe care a făcut-o și cu mama și cu altă persoană după ce mama s-a despărțit de el, adică a pus mâna pe cuțit, în fața mea.", a mai declarat George Burcea, la Teo Show.