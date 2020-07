In articol:

George Burcea nu poate să rămână rece atunci când vine vorba de problemele oamenilor. Fostul soț al Andreei Bălan a demonstrat de multe ori că este un bărbat sufletist, dispus să dea o mână de ajutor acolo unde este nevoie. În urmă cu o zi, actorul a distribuit pe conturile de socializare cazul unei tinere care a fost diagnosticată în 2011 cu o formă severă de cancer.

George Burcea, mesaj devastator! A fost diagnosticată cu cancer. Apel disperat

„Anunț umanitar!! !Am rugămintea să distribuiți mai departe și cine poate întreba la firmele unde lucrează dacă poate ajuta prin sponsorizare … prin ONG legal .. voi atașa mai detaliat ce mi-au dat de la agenția care mă ajută să primesc sponsorizare de la firmele care doresc să mă ajute …

Nu vreau banii pt tratarea mea din salariile nimănui…și eu sunt salariată și nu vreau să aibe nimeni discuții în familie că au laut bani la la copii sau renunță la ceva pt mine …. cine mă poate ajuta prin firme sau care are un venit mult mai mare decât avem noi ca salariați …. am înțeles ieri când m-am externat că orice zi pierdută este în defavoarea mea … îmi doresc tare mult să pot învinge această boală care se pare că ,,s-a îndrăgostit de mine,,, …. starea mea de sănătate se deteriorează de la o zii la alta… am fost informată că afară am șansa să pot trata acest cancer de sânge fără operație…. ea fiind neoperabilă….

Pt mine fiecare zi este o surpriză plăcută că încă mai trăiesc…. chiar dacă durerile prutenice îmi macină organismul clipă de clipă…îmi este foarte greu să scriu acest mesaj ….

Nu am cerut nimic niciodată….am fost mereu o luptătoare și am muncit cât poate muncesc alții în 3 vieți…. presoanele care mă cunosc știu cel mai bine ce fel de persoană sunt…. încă odată vă mulțumesc din suflet pentru tot … pt gândurile bune și frumoase și pentru că sunt în rugăciunile voaste!!!” a fost mesajul distribuit de George Burcea pe rețelele de socializare.