George Burcea s-a hotărât. Ce spune actorul despre nunta cu Viviana Sposub? "Sunt fericit"

George Burcea și Viviana Sposub formează un cuplu de mai bine de un an. Cei doi s-au cunoscut în cadrul unei emisiuni la care au participat și de atunci au rămas împreună, chiar daca bărbatul a divorțat oficial abia în urmă cu puțin timp.

Totuși, actorul a dezvăluit recent că nu se gândește să oficializeze relația cu iubita lui și în acte momentan, deși acum este un bărbat liber.

George Burcea, despre căsătoria cu Viviana Sposub

George Burcea și Viviana Sposub trăiesc o poveste de dragoste de peste un an de zile. Chiar dacă cei doi își declară iubirea ori de câte ori au ocazia, actorul a povestit recent că nu este pregătit încă să facă pasul cel mare cu iubita lui: "Nu fac nicio nuntă acum. Actorii nu au avut spectacole multe.

Uite așa, nu va fi. (…) Sunt fericit, îi mulțumesc pentru toată susținerea pe care o am, e superb tot ceea ce se întamplă. Îmi doresc ca fiecare om de aici de pe live să simtă ce simțim noi de mai bine de un an.", a spus George Burcea, pe contul lui personal.

Viviana Sposub și George Burcea [Sursa foto: Instagram]

Viviana Sposub: "De 1 an și 3 luni Burcea îmi tot zice că mă ia de mireasă"

În cadrul show-ului la care participă în prezent, Viviana Sposub a făcut puțin haz de necaz de situația cu care s-a confruntat în viața amoroasă și i-a luat pe toți prin surprindere, când a început să glumească pe seama criticilor primite din partea celor de acasă.

Vedeta "s-a plâns" că George Burcea nu o ia de soție, în condițiile în care l-a așteptat 1 an să divorțeze: "Eu sunt Viviana Sposub, alias spărgătoarea de case, așa că fetelor, dacă divorțați și apoi vă combinați și fostul soț rămâne liber vreo șase luni, încuiați ușile că vin peste voi și vi-l fur. De mică m-am visat mireasă, doar că de 1 an și 3 luni Burcea îmi tot zice că mă ia de mireasă și tot de un 1 an și 3 luni, eu aștept...să divorțeze!", a declarat Viviana Sposub, la "Bravo, ai stil! Celebrities".