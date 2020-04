In articol:

După ce a folosit cuvinte care, cu greu, și-ar găsi locul într-un dicționar, la adresa soției sale, Andreea Bălan, George Burcea a decis să își explice atitudinea, sugerând că, de fapt, este o victimă, un artist neînțeles.

Citeste si: Andreea Bălan, atacată de soțul ei cu cuvinte de nereprodus! Ce i-a spus George Burcea cântăreței cu care s-a căsătorit anul trecut

Citeste si: Andreea Bălan, la un pas de divorț! Semnele sunt clare! Relația cu George Burcea este... pe moarte EXCLUSIV

”Trăim într-o lume în care senzaționalul, irefutabilul și exclusivul au întâietate, iar cultura, artă și mai ales omenia, sunt împinse ușor, dar sigur, în mocirlă. O lume în care indiferent de ce decizie ei într-un punct al vieții, cei din jur te vor critica. O lume în care dacă ești persoană publică trebuie să primeșți cu brațele deschise înjurături, critici și mai ales sfaturi de care nu ai nevoie. O lume în care respectul față de cel de lângă noi a dispărut în aceeași mocirlă, iar respectul pentru artiști s-a transformat într-un tras continuu de șireturi, într-o defăimare din partea presei și într-o batjocoră din partea oamenilor care conduc cultura. O lume în care dacă ieși să te aperi, ești umilit, iar dacă nu ieși, ești laș. O lume care-ți frânge aripile fix când căzuse puful și începuse să-ți crească penele. O lume în care dacă ești sincer pierzi, iar dacă minți, ești model. O lume în care contează “să spui bine povestea”, căci succesul este după colț, iar esența nu-și mai are loc. O lume plină de atotștiutori, deștepți, iluminați, frumoși, talentați și cuminți. O lume perfectă... în capul nostru. Suntem nemulțumiți când ni se cere să ieșim în stradă pentru a ne apăra drepturile, dar ne simțim constrânsi și umiliți când ar trebui să stăm în casă pentru a ne proteja sănătatea. Strigăm “hoții”, dar noi furăm mai mult decât ei. Strigăm “proștii”, dar noi avem doar 4 clase. Strigăm “curvele”, dar noi ne vindem pe 1 leu. Strigăm “tradătorii”, dar pentru suma corectă l-am trăda și pe Iisus. Strigăm “bețivii”, dar cămara noastră este plină cu tărie. Strigăm “lașii”, dar plecăm capul când vedem o femeie bătută pe stradă. Strigăm “golanule”, dar noi suntem copii din flori. Strigăm “țiganii”, dar noi avem sufletele mai negre decât tenul lor. Strigăm “bozgorii”, dar noi nu ne cunoaștem bine istoria. Strigăm “drogații”, dar noi luăm medicamente pe sub mână.

Strigăm “fricoșii”, dar nouă ne este teamă de un nou început. Strigăm “puturosii”, dar noi n-am muncit măcar o singură zi. Strigăm “netalentații”, dar noi n-am rezista unui singur antrenament. Strigăm “ ești pe banii părinților”, dar dacă am fi părinți, am proceda la fel. Strigăm “gunoiule”, dar coșul nostru dă pe afară. Strigăm “ești slab”, dar noi nu avem puterea să ne privim în oglindă. Strigăm “boule”, dar noi toți avem ochelari de cal, urmăm turma că oile, suntem împuțiți că sconcșii, iar la bază suntem niște mistreți ce în sinea lor sunt măgari. Și cu toate astea, ne dăm cocoși, dar nu facem decât ce-și face ursu” cu mâna lui. Așadar, haideți să luăm cerbul de coarne și să nu ne mai blocăm la fazan, căci pasărea pe limba ei piere”, este postarea pe care George Burcea a făcut-o pentru a explica, de fapt, ce se petrece între el și Andreea Bălan.

George Burcea, derapaj incredibil la adresa soției, Andreea Bălan

”Când coa$%^ fostei soții sunt mai mari decât interesul familiei, te blochezi în net! Bravoo”, a fost prima postare. Dar George Burcea nu s-a mulțumit cu atât, ci încercând să fie subtil în dorința lui de a-și sublinia viața grea alături de Andreea Bălan, femeia cu care s-a căsătorit și căreia i-a făcut două fetițe, a mai făcut niște postări. ”Să mai credeți în sfintele care fac pe nevinovatele la TV, care-și dau duhul pentru familie, care ”jură” că boul a fost de vină, iar ele sunt sfinte”, este postarea ”subtilă” a lui George Burcea, bărbatul care s-a căsătorit cu Andreea Bălan anul trecut.

Andreea Bălan, divorț dificil de George Burcea

Dacă viața profesională a Andreei Bălan este de dat exemplu, când vine vorba de dragoste, frumoasa cântăreață nu are prea mare noroc, ea fiind la un pas de divorț de George Burcea, tatăl celor două fetițe ale artistei. ”George Burcea a devenit violent verbal cu Andreea, de față cu fetele și cu cei din jur, nu conta că erau acolo mama Andreei, bona fetițelor sau alții, din staff-ul ei. De multe ori, ea încerca să îl calmeze, dar nu reușea deloc. El nu mai avea chef să stea casă, iar când Andreea Bălan îl întreba ce face, unde merge, i se răspundea pe un ton foarte agresiv. De aceea, lucrurile dintre ei nu s-au mai putut repara, oricât a încercat ea să tragă cu familia. El nu mai voia să o ajute, practic, în casă, chiar dacă Andreea aducea toți banii și mergea și la muncă, la concerte, la înregistrări, la filmări, pe unde avea treabă”, ne-a explicat sursa WOWbiz.ro.

Mai mult decât atât, așa cum a și recunoscut Andreea Bălan în vlogul ei, nopțile artistei deveniseră din ce în ce mai grele, iar ea nu se mai odihnea deloc, chiar dacă venea de la cântările pe care le are și susținea show-urile care au făcut-o celebră, pline de dansuri extenuante. Iar când îl ruga să o ajute, din nou supărarea lui era lesne de auzit în toată casa...

Dar, ne-a precizat sursa noastră, durerea și șocul că nu mai poate să se bucure de ideea de a avea un soț a Andreei Bălan a apărut abia în decembrie. ”Din decembrie, George a lipsit de acasă cu nopțile, fără explicații. Iar la jumătatea lui decembrie, pe când Andreea Bălan avea deja tot felul de concerte programate, așa cum se întâmplă în acea perioadă a anului, el a început să încerce să provoace scandaluri în casă. Îi răspunea în doi peri, se închidea în tăceri opace, iar la un moment dat, chiar când ea se pregătea să meargă la un concert, i-a trântit, verde în față, că nu o mai iubește. Andreea a ajuns la concert, era pe lângă București, și abia s-a mai putut concentra la show-ul ei, se vedea că era afectată. Iar asta se petrecea pe 21 decembrie... iar de atunci, din rău în mai rău...”, ne-a mai spus sursa noastră.

Cu toate acestea, chiar dacă mai suferă acum, Andreea Bălan a fost sinceră și recunoaște că acum a reușit să treacă peste asta. Culmea, a făcut-o după ce a conștientizat că, în viață, are alte prirități. ”Îmi pare rău că am ajuns aici, nu îmi place să fiu o victimă. (...) Dar sănătatea e cea mai importantă, mi-am dat seama că nicio despărțire nu se poate compara cu o problemă mare de sănătate. M-a făcut mai puternică problema pe care am avut-o la nașterea Claritei”, a explicat Andreea Bălan care, în plus, a mai precizat că nu mai este cale de întoarcere și că divorțul mai este doar o chestiune de depunere de acte, cu atât mai mult cu cât nu îl mai poate ierta după ce a fost prins drogat.

Andreea Bălan, despre George Burcea, în plin divorț: ”Un adult flamand”

”Fericirea si iubirea se invata in copilarie atunci cand esti iubit de catre parintii tai. Daca nu ai parte de iubire cand esti mic, mai tarziu in viata nu vei sti sa fii fericit, nu vei sti sa iubesti si sa accepti iubirea celor din jur. De la parintele de acelasi sex cu tine, ar trebui sa inveti iubirea de sine, iar de la parintele de sex opus, iubirea fata de un partener. Un copil lipsit de mangaieri, aprecieri, blandete si iubire, va deveni un adult flamand, ratacit prin viata, care va cauta mereu ceea ce nu a avut cand era mic, va avea repere eronate, va fugi din anumite situatii dificile, va lua decizii nepotrivite vietii sale, va sabota si va proiecta pe orice partener neajunsurile sale sufletesti”, a scris Andreea Bălan.