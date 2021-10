George Burcea și Andreea Bălan au făcut pace, la mai bine de un an de la despărțire! Ce decizie au luat: „Cel mai important acum în relația noastră...”

In articol:

George Burcea și Andreea Bălan și-au anunțat despărțirea în luna martie a anului trecut. Cei doi au împreună două fetițe: Ella și Clara, pentru care au ajuns la concluzia că trebuie să renunțe la certuri și scandaluri. Invitat în emisiunea „În Oglindă”, moderată de jurnalistul Mihai Ghiță, celebrul actor și mama fetițelor sale au făcut pace.

El a dezvăluit că a primit permisiunea din parte fostei soții de a petrece mai mult timp împreună cu cele două fete. Mai mult decât atât, artistul a făcut dezvăluiri și despre perioada în care căsnicia lor a început să nu mai funcționeze.

„A fost foarte greu. Nu mi-am dorit divorțul. Am încercat să îmi adun toată energia și efortul psihic ca atunci când o să îmi formez o familie să fiu 100% acolo și am fost. Dar ce crezi, lucrul ăsta nu s-a putut 100% după acel moment. Când nu au mai funcționat lucrurile, am plecat, indiferent de cancanuri și alte lucruri. Nu doresc să vorbesc despre ele. Am doi copii minunați, două fetițe sănătoase și este important că atât ea, cât și eu, să ne vedem de interesele copiilor că asta este cel mai important acum în relația noastră. Slavă cerului, de două luni mi se permite să le iau în fiecare weekend la mine, în apartament unde stau. Le iau de la grădiniță și le aduc acasă duminică seara”, a declarat George Burcea, în emisiunea „În Oglindă”.

George Burcea, despre cea mai grea perioadă din viața sa: „M-am simțit abandonat”

Celebrul actor a mai adăugat că s-a simțit abandonat de oamenii din jurul lui, în aceste momente dificile din viața lui.

Totul ar fi început de la declarațiile tatălui său în presă. Artistul a recunoscut că a făcut greșeli în trecut, însă pe care și le asumă.

„Da, m-am simțit abandonat și primul moment a fost cu declarațiile tatălui meu. Când a ieșit public să declare lucruri despre mine, atunci m-am simțit singur împotriva tuturor. Îmi doream să fie alături cineva și, în afară de nașul copilului celui mic, nu a fost nimeni alături de mine. Cu siguranță, când m-am înhămat la căsătorie, când am decis să avem copiii, nu m-am gândit că urma să facem acest pas și a venit pe fondul problemelor din trecut. Totuși, nimeni nu este vinovat pentru greșelile pe care eu, ca om matur, le iau. Nu îmi doresc să pun problemele mele în cârca părinților, că e păcat”, a mai spus George Burcea.