George de la Casa Iubirii și-a refăcut viața, după despărțirea de Maria! Cine este cea care i-a luat locul blondinei? "Am o afinitate pentru ea" | EXCLUSIV

George, fost concurent în Casa iubirii, face dezvăluiri despre despărțirea de Maria. Invitat în emisiunea “Culisele iubirii”, prezentată de Bianca Comănici, fostul concurent a vorbit despre relația cu Maria, despre despărțirea lor, dar și despre regretele lui.

George vorbește despre noua lui cucerire

George a mărturisit că relația lui cu Maria nu era una oficială și că ea i-a fost iubită “doar în casă”. Tot acesta spune că Maria vorbea cu cineva, încă de când erau împreună în Spania, și că imediat după ce s-au despărțit, ea s-a mutat la acel băiat. George a povestit că acum și el este ”în cunoaștere” cu o fată pe care o place mult.

George nu a stat degeaba după ce s-a despărțit de Maria și a făcut deja o nouă cucerire. Deși nu au o relație oficială, tânărul are o mare simpatie pentru noua lui potențială iubită și are zâmbetul până la urechi când vorbește despre ea. Mai mult decât atât, am aflat că George și actualul iubit al Mariei se cunosc și e prieten și cu familia acestuia.

"Nu sunt într-o nouă relație, dar vorbesc cu cineva de ceva timp. Am o afinitate pentru cineva. Aș putea spune și fizică și psihică. Pot să spun că e femeie în adevăratul sens al cuvântului. Știam că și Maria are o nouă relație. Știu și cine este acel băiat. Îl cunosc personal. Locuiește cu el, s-au mutat împreună când am plecat eu din Spania. Eu nu mai vorbesc cu ea de foarte mult timp. Iubitul ei se cunoaște cu familia mea. Nu mă deranjează când îi văd absolut deloc, nu are de ce.", a declarat George.

George și Maria nu au fost împreună în afara casei

George a aruncat bomba! Se pare că în afara competiției nu a existat un cuplu real între el și Maria, ci doar o încercare de împăcare. Cum nu a mers, cei doi au hotărât să pună punct și fiecare să meargă pe drumul lui.

"Sunt mai bine acum că nu mai sunt cu Maria. Era puțină tensiune, stres pe capul meu și de aceea. Nu ne înțelegeam și aveam anumite gânduri. Au fost suficiente neînțelegeri cât să nu continuăm împreună. Am încercat ceva cu ea, tocmai de aceea am și luat-o cu mine în Spania. Mă gândeam că va fi ceva ok, am vrut, dar m-am înșelat. Maria nu a fost iubita mea decât în casă. În afara casei nu am oficializat nimic, doar am încercat.", a mărturisit George, la Culisele Iubirii.

