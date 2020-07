George Mihai, gazda “ROventura”, de la Kanal D, uluit de Romania

Cu toate ca a strabatut tara in lung si-n lat, si se poate mandri ca a vazut locuri pe care multi dintre noi nu am reusit sa le vedem intr-o viata, calatorul nostru a ajuns, in periplul sau, intr-un loc care l-a cucerit iremediabil. Dupa 10 zile petrecute in Delta Dunarii, in zona Clisurii, aproape de intrarea in tara a "Amazonului Europei", George Mihai a ajuns sa aiba o perspectiva completa asupra a ceea ce inseamna turismul in jurul acestui curs de apa absolut fabulos.

“Cu adevarat uluit am fost, odata ce am ajuns la Berzasca, in Caraș-Severin. Nu prea batusem zona asta, va marturisesc. Desi albia Dunarii nu e la fel de spectaculoasa ca in zona Eselnisa - Dubova, din Mehedinti, aveam sa descoperim ca oamenii locului fac eforturi sa tina pasul si au investit enorm in dezvoltarea turismului. Am petrecut noaptea in singurul complex hotelier lacustru din Romania. Sa pescuiesti de pe terasa bungalow-ului tau privat, sa deschizi fereastra si sa privesti direct in alta tara, vecinii sarbi, acestea nu sunt lucruri pe care le poti trai oriunde. Am trait o experienta cu adevarat fabuloasa! Tot la Berzasca m-am bucurat si de, probabil, una din cele mai frumoase piscine infinite din Romania. O experienta de neuitat care mi-a marcat intreaga calatorie din Clisura Dunarii, si pe care abia astept sa v-o dezvalui, sambata aceasta, la <ROventura>, de la ora 15:00, la Kanal D!”, marturiseste George Mihai.