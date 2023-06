George Pușcaș se iubește cu Alexandra Stan?! Atacantul naționalei României a fost surprins în ipostaze tandre cu celebra cântăreață

In articol:

George Pușcaș, atacantul naționalei României, surprins în ipostaze tandre cu Alexandra Stan, pe rețelele sociale!

George Pușcaș formează un cuplu cu Alexandra Stan?

George Pușcaș se iubește cu Alexandra Stan? După ce a jucat pentru România în dubla cu Kosovo și Elveția din preliminariile pentru EURO 2024, fotbalistul a plecat pe plaiuri elene, pentru a se relaxa.

Însă, Pușcaș nu a plecat singur! Atacantul naționalei României este în compania Alexandrei Stan , în Mykonos, una dintre cele mai scumpe destinații turistice din Grecia.

Cei doi ar forma cuplul momentului, după ce au fost surprinși în ipostaze tandre, pe rețelele de socializare.

Imaginile destul de intime, precum și fotografia postată zilele trecute de Alexandra Stan în tricolul lui George Pușcaș de la meciul Elveția- România, 2-2, sugerează transparența celor doi, astfel că, relația de iubire pare a fi asumată, chiar dacă până la acest moment niciunul dintre ei nu a confirmat public că formează un cuplu.

Alexandra Stan în tricoul lui George Pușcaș de la meciul Elveția - România, 2-2 [Sursa foto: Instagram]

Citește și: Dani Alves rupe tăcerea după ce a fost arestat pentru agresiune sexuală! Ce a declarat fotbalistul brazilian în primul interviu din spatele gratiilor: „Conștiința mea este curată!”

Înainte de relația cu Alexandra Stan, George Pușcaș a format un cuplu timp de ani buni cu Fabiola Matiuță, tânăra care i-a fost alături atacantului când a jucat la EURO U21 ediția 2019, găzduit de Italia și San Marino.

În ceea ce o privește pe Alexandra Stan, celebra cântăreață a fost căsătorită cu Emanuel Necatu timp de două luni, în anul 2021: „Noi am confundat lucrurile. Eu îmi doream să îmi fac o familie. Credeam că dacă găsesc un bărbat și mă mărit și am stabilitate, aveam echilibrul ăla în interior. Eu cu mine trebuie să lucrez să fiu ok și echilibrată și emoțional, financiar, psihic.

Eu mă bucur că nimeni nu a avut de suferit atât de mult. Cred că și Emanuel e ok și am trecut cu bine. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu am apucat să avem copii. Ar fi fost o decizie grea pentru mine să divorțez de un om cu care am un copil.”, a declarat Alexandra Stan după divorțul de Emanuel Necatu, potrivit as.ro.

Citește și: „Ce să spun? Că am fost cei mai slabi și că jucăm orice numai fotbal nu?” Selecționata lui Emil Săndoi este pusă la zid de un fost mare internațional român!

George Pușcaș, cumpărat de Genoa în această vară

Dacă pe plan personal lucrurile par să se așeze în viața lui George Pușcaș, atacantul naționalei României nu stă rău nici pe plan profesional. Fotbalistul în vârstă de 27 de ani a fost cumpărat în această vară cu 3 milioane de euro de la Reading, după ce englezii au plătit 7,5 milioane de euro pentru internaționalul român în august 2019, se arată pe prosport.ro.

Citește și: Ce iubită are fundașul Naționalei României, Radu Drăgușin! Tatăl tinerei a fost viceprimar de Constanța, iar ea studiază arhitectura

De-a lungul carierei sale de fotbalist, George Pușcaș a jucat pentru Genoa, Reading, Pisa, Inter, US Palermo, Novara, Benevento, Bari, Liberty Oradea și Bihor Oradea.

Surse: prosport.ro, as.ro