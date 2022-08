George Restivan, logodnicul Adrianei Bahmuțeanu, și-a pierdut fosta soție! Mama băiatului său a murit la 3 luni de la naștere: „Trebuia să iau o decizie” | EXCLUSIV

In articol:

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan sunt în culmea fericirii. Cei doi s-au cunoscut de curând, iar legătura dintre ei a fost una puternică. S-au îndrăgostit pe loc, așa că cei doi au decis să își oficializeze relația rapid, dorindu-și să întemeieze împreună o familie.

Invitați în cadrul emisiunii ”Online Story”, difuzată pe pagina de Facebook WOWbiz și moderată de Cornelia Ionescu, Adriana Bahmuțeanu au făcut o serie de declarații emoționante despre evoluția relației lor. De asemenea, logodnicul jurnalistei și-a deschis sufletul în fața publicului, vorbind despre fosta lui parteneră, respectiv mama băiețelului său, care s-a stins din viață la trei luni de la nașterea fiului lor.

George Restivan și-a pierdut fosta soție, după ce fiul lor s-a născut

George Restivan și Adriana Bahmuțeanu s-au cunoscut datorită cunoscutei clarvăzătoare, Carmen Harra, care în urmă cu 14 ani i-a făcut o previziune sumbră bărbatului, aceea că mama băiatului său se va stinge din viață, lucru care s-a și întâmplat.

Citeste si: Cum s-au cunoscut Adriana Bahmuțeanu și George Restivan. Cei doi s-au logodit la biserică

Femeia a murit la trei luni de la nașterea fiului lor, din cauza unei afecțiuni, preeclampsia, motiv pentru care a trebuit să-l nască prematur, la 7 luni și

jumătate, pe băiatul lor.

Citeste si: Cine este Călin Hagima, soțul Roxanei Nemeș. "Mă gândesc întâi la el și apoi la mine în tot ceea ce fac”- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

„ Trebuia să fac o decizie, eram nehotărât și o cunoscusem pe mama băiatului meu, ea la prima ei căsătorie a locuit în California(...) ea fiind născută în New York și trăind în Florida. Mama mi-a spus: „Uite, o cunosc pe doamna Carmen” și mi-a zis dă-i un telefon să vorbiți, atunci mi-a zis doamna Carmen că o să mă mut în California, o să am un băiețel, dar mi-a zis că mama băiețelului o să meargă sus la îngeri. Așa s-a și întâmplat.(...) Nu pot să zic că e o poveste dureroasă, a fost fericită, eram la un restaurant (n.r. la nunta lor), am fost doar o mână de prieteni, cam 6 în total. O chema Bernis, de nație portoricană, născută în New York. (...) Aproape 3 luni (n.r. a murit), a avut preeclampsia, un termen medical care la femeile însărcinate, pe la 7 luni crește tensiunea. A născut prematur, pe la 7 luni și jumătate.”, a declarat George Restivan, în cadrul emisiunii ”Online Story”.

Adriana și logodnicul ei s-au cunoscut în luna iunie a acestui an

De asemenea, cei doi amorezi au făcut o serie de declarații și despre evoluția relației lor, dezvăluind că s-au cunoscut în luna iunie a acestui an, prin intermediul clarvăzătoarei, Carmen Harra, care le era prietenă amândurora.

Cine este cea care i-a adus împreună pe Adriana Bahmuțeanu și George? "Datorită ei trăiesc o frumoasă poveste de dragoste"| EXCLUSIV

„Am cunoscut-o prin intermediul doamnei Carmen Harra. Noi ne-am cunoscut pe 15 iunie. Mă uitam la un live la doamna Carmen Harra, suntem prieteni apropiați, ne știm de aproape 14 ani și live-ul pe care îl avea la momentul acela, vorbea de faptul că trebuie să ajungă un pachețel pentru câștigătorii unei emisiuni să ajungă în România, dar erau ceva probleme cu trimisul, așa că atunci când am auzit i-am trimis mesaj doamnei Carmen.(...) De ce tocmai Adriana? Pentru că după vreo 2-3 săptămâni am început să ma uit la live-urile lui Adriana.(...) A menționat că e femeie singură și am zis că e momentul să văd, să o cunosc și atunci am zis că să mă întâlnesc cu ea și am vorbit cu doamna Carmen din nou. Cu toate că era obosită și trebuia să facă alt show, alt live, înțeleg că este persoană publică, dar a făcut un efort”, a mai spus George.

De asemenea, Adriana Bahmuțeanu l-a completat pe logodnicul ei, spunând: „A insistat asistentul doamnei Carmen Harra, el a fost cel care a insistat. Până la urmă m-am dus, am stat de vorbă până la 5 dimineața”.