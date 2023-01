George Simion, primele declarații despre copil, la 5 luni de la căsătorie! Liderul AUR va deveni tată de fetiță? „Sper să am și băieți”

In articol:

La început de an, George Simion a vorbit despre viitorul lui copil, mărturisind că dorința sa și a soției sale este să aibă o fetiță, chiar și un băiețel, însă așteaptă cu nerăbdare să ajungă în postura în care familia lui să fie numeroasă, cu mulți copii.

Ultimele declarații ale lui George Simion, în contextul scandalului de violență domestică în care este implicat deputatul Dumitru Viorel Focșa din Constanța, au scos la iveală detalii surprinzătoare despre venirea pe lume a unui copil, la doar câteva luni de la marele eveniment din vara anului trecut, căsătoria cu aleasa inimii sale.

George Simion, tătic pentru prima oară?

Chiar dacă nu a oferit un răspuns clar, George Simion a dat de înțeles că la sfârșitul lunii ianuarie va veni în fața publicului cu vestea mult așteptată legată de venirea pe lume a unei fetițe sau a unui băiețel.

„Sper să am și fete, sper să am și băieți, sper să meargă bine. Cu toții ne dorim ca, proaspăt căsătoriți, să meargă bine într-o căsnicie și noi de dormim mulți copii. Nu avem încă, nu pot să vă confirm că vom avea o fată, un băiat, că vom avea un copil. Sperăm, ne dorim foarte mult. Să ne ajute Dumnezeu să avem și sper ca foarte mulți români să își găsească relații care să nu fie toxice. La sfârșitul lunii sper să vă dau vești bune”, a declarat George Simion, la România TV.

George Simion a luat măsuri după ce deputatul Dumitru Focșa a recunoscut că a recurs la acte de violență domestică

Liderul AUR a luat decizia de a-l exclude din partid pe deputatul Dumitru Viorel Focșa, cerându-i demisia și, respectiv, respectarea decizie de a se retrage cu onoare din partid.

George Simion consideră că un astfel de gest nu poate fi iertat și că, de asemenea, un asemenea comportament nu este definitoriu pentru partidul său, motiv pentru care a ales să acționeze conform regulilor etice care se impun pentru a fi cu adevărat un exemplu pentru societate.

„M-a tulburat mult incidentul de la Constanța, nu mă așteptam la așa ceva. Am pretenții mult mai mari de la colegii mei decât am de la ceilalți concetățeni. Și am stat și m-am gândit dacă aș avea o fată și se va căsători și o să fie lovită cum aș reacționa? Ce aș vrea să facă autoritățile statului? Cum e atitudinea corectă?

Venind acest caz din partea unui demnitar al statului român, indiferent de ce merite are sau nu are, acest lucru este un exemplu prost pentru societate. Așa că am luat această decizie la două zile după ce s-a întâmplat fapta reprobabilă. Sper că va lua decizia corectă și sper să dea dovadă de onoare. Nu e normal ce a făcut! Sunt de înțeles cumva certurile din familie, dar este inadmisibil să lovești o femeie, un copil, este inadmisibil să dai în soția ta”, a transmis George Simion.