George Simion s-a autodenunțat, în direct! Ce ilegalitate a comis liderul AUR: „Pentru ce să îmi facă dosar penal?”

George Simion a fost invitat recent în cadrul unei emisiuni televizate, unde a dezbătut tema certificatului verde. Co-președintele AUR este un militant împotriva restricțiilor împotriva pandemiei de coronavirus, cât și a introducerii certificatului la locul de muncă. Politicianul nu este vaccinat împotriva virusului COVID-19 și nu deține un certificat verde.

Invitat recent într-o emisiune televizată, senatorul s-a autodenunțat și a mărturisit că a intrat în mai multe restaurante și mall-uri fără certificat verde.

„Am intrat în restaurante și am comis o ilegalitate, în mai multe restaurante. Și am intrat în mall când am fost la o emisiune aici, e o televiziune care are sediul acolo(...) Am zis că mă duc la televiziunea respectivă și m-au lăsat. Da` mulți fac așa", a spus George Simion.

Întrebat dacă se teme de un dosar penal, după ce s-a autodenunțat în direct, George Simion a mărturisit că vina este a agentului comercial care l-a lăsat să intre în complexul comercial. „Nu. E responsabilitatea agentului comercial și pentru ce să-mi facă dosar penal?", a mai spus George Simion.

Diana Șoșoacă a povestit cum intră în restaurane fără certificatul verde COVID-19

Diana Șoșoacă nu mai are niciun fel de prezentare. Este una dintre cele mai cunoscute personalități de pe scena politică actuală și una dintre cele mai prezente militante anti-restricții și anti-mască.

În cadrul unui interviu pentru un post de televiziune, Diana Șoșoacă a fost întrebată cum merge în continuare la restaurant, în condiția în care certificatul verde a devenit obligatoriu. Senatoarea a mărturisit că ea le prezintă chelnerilor Constituția României.

„Mi s-a cerut într-un restaurant în Craiova pașaportul de vaccinare. Am scos Constituția României și am pus-o pe masă. Doamna chelneriță se uită, zice: Ce e aia? Zic: Constituția României. Ea: Ce e aia? Cam aceasta e problema de la vârf până jos. Noua HG nu a intrat în vigoare, atenție! (…) Restrângerea de drepturi și libertăți nu poate fi făcută de un guvern interimar. Cine nu știe drept constituțional să-și cumpere”, a declarat sentoarea.

