George Simion și Ilinca, prima apariție publică după nuntă. Unde au mers cei doi, cu doar câteva ore în urmă

In articol:

În luna august a acestui an, George Simion și aleasa inimii sale, Ilinca, au făcut pasul cel mare de a-și uni destinele în fața lui Dumnezeu. Evenimentul a fost unul de amploare, care a unit circa 10 mii de invitați în satul Oveselu din comuna Măciuca, județul Vâlcea. Cei doi au avut parte de o nuntă tradițional românească, unde a fost prezenți unii dintre cei mai de seamă artiști de la noi din țară.

După marele eveniment, cei doi proaspăt căsătoriți nu au uitat să fie recunoscători pentru tot ceea ce au și pentru că divinitatea i-a adus împreună. Acum, la distanță de câteva luni de la nuntă, George Simion și aleasa inimii sale și-au petrecut o zi de duminică plină de încărcătură emoțională la o biserică din capitală.

George Simion și Ilinca s-au fotografiat în fața Bisericii Sf Ioachim și Ana din capitală în această zi de duminică, moment în care a transmis susținătorilor lui un mesaj special. Liderul AUR nu a uitat să fie recunoscător pentru ceea ce are în viața lui, dar mai ales pentru reușita de care a avut parte în plan sentimental. George Simion s-a declarat încă de la început o persoană pentru care credința este foarte importantă, mai ales în momentele în care militează pentru o țară mai bună prin acțiunile sale care, printre altele, tind să deranjeze oamenii politici, dar și să atragă antipatia unora dintre cetățeni.

Citește și: George Simion, scandal cu poliția și jandarmii, în fața Guvernului! Oamenii legii l-au condus la secție

Citeste si: Tudor Chirilă, lovit în cap de Pavel Bartoș! Artistul a căzut pe scenă- kfetele.ro

Citeste si: S-a trezit din comă după 12 ani, însă primele cuvinte au îngrozit familia și medicii. Ce a spus tânărul- bzi.ro

„Duminică binecuvântată să aveți”, a spus George Simion pe Instagram.

Cât a costat nunta lui George Simion

George Simion a avut parte de sprijin în organizarea propriei nunți. În urma unui calcul, liderul AUR a declarat la momentul respectiv că ar fi scos din buzunar circa 12 000 de euro, însă a avut și multe alte contribuții care au venit din partea lui Gigi Becali, nașilor, primind chiar și donații.

Citește și: „Îmi e milă de fetița asta” Diana Șoșoacă nu vede cu ochi buni căsătoria dintre George Simion și Ilinca Munteanu. Tânăra s-a căsătorit din interes cu liderul AUR?

„Până acum am cheltuit propriu-zis 12.000 de euro. Am făcut o estimare cât e brânza de la domnul Gigi Becali, dar am cerut de la fiecare ce are. De la ciobanii de la Jina, de la Polovraci, de la Vaideeni am cerut berbecuți, că ei au oi, domnul Gigi are brânză și așa mai departe”, a declarat George Simion la Realitatea Plus.