George Zănoagă îi dă replica Siminei Loica, după ce aceasta a declarat public că nu mai scapă de el: "M-a confundat cu Alex" | EXCLUSIV

In articol:

Simina Loica și Alex Zănoagă s-au cunoscut în cadrul emisiunii "Puterea Dragostei". S-au îndrăgostit, s-au căsătorit, iar ulterior au devenit și părinții unui băiețel, însă lucrurile între ei nu au mers așa cum se așteptau. În urmă cu câteva luni, bruneta și tatăl copilului ei au decis să meargă pe drumuri separate și să își vadă fiecare de viața lui.

Simina, mesaj dur pentru fostul ei cumnat

Simina a intrat într-o nouă relație, cu Alexandru Bobicioiu.

Simina Loica a avut o reacție acidă la adresa fostului ei cumnat, George Zănoagă. Bruneta îl acuză pe fratele lui Alex Zănoagă că intervine în viața ei de când are o relație cu un alt bărbat și face comentarii nepotrivite atunci când vine vorba despre familia pe care și-a întemeiat-o cu Bobicioiu.

Citeste si: Culiță Sterp, primul mesaj după accident! Ce a declarat artistul- kfetele.ro

Citeste si: Coșmarul prin care trece Corina Dănilă! A fost dată afară din casă din cauza datoriilor...Ce a ajuns să facă pentru a se întreţine- bzi.ro

"Am făcut acest story pentru fostul meu cumnat, pe care l-am avut, pe care încă îl interesează ce fac eu, cum sunt eu, ce am făcut cu Bobi, de când sunt cu Bobi. Este mai gelos ca Alex, asta mă înnebunește. Nu înțeleg care este problema. Pe lângă asta, aș vrea să îl rog să nu mai pronunțe numele meu în nicio emisiune, că altfel o să vorbesc și eu despre familia lui perfectă. Cum eu am familia mea și vorbesc despre mine de fiecare dată când apar undeva, îl rog frumos public să vorbească despre familia lui perfectă când apare pe undeva, nu de viața mea și de familia mea. Punct!", a transmis Simina Loica, pe contul personal de Instagram.

George Zănoagă răspunde la mesajul Siminei

WOWbiz a luat legătura cu George Zănoagă, pentru a face lumină în ceea ce privește acuzațiile Siminei. Surpriza a fost să aflăm că nu George este cel care a vorbit despre fosta lui cumnată, ci a fost, după spusele lui, confundat. Iată ce greșeală a făcut bruneta.

"A fost o încurcătură. Nu despre mine era vorba, ci despre Alex. A vorbit el într-un podcast. Ea a crezut că am zis eu, că i-a spus cineva de Zănoagă, dar ea nu a știut să se informeze să vadă care dintre noi, că suntem doi de Zănoagă în familie. A ieșit ea cu un story, pe care cred că l-a pus la impuls, ceva de genul, altfel nu îmi dau seama. Eu nu am vorbit despre ea și nici nu îmi face plăcere să vorbesc despre ea. Pentru mine ar fi ultima persoană din lume despre care aș mai vorbi. În concluzie, ne-a confundat.", a declarat George Zănoagă, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!