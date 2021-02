Georgiana de la Survivor România părăsește competiția din Dominicană! Faimoasa le dă un sfat prețios concurenților înainte de plecare: „Mă doare că știu că...”

In articol:

Capăt de drum pentru Georgiana la Survivor România 2021. Faimoasa a fost nominalizată pentru eliminare de Jador, cel care este în această săptămână preferatul publicului, iar în urma voturilor ea este concurenta care va părăsi competiția.

Georgiana de la Survivor România părăsește competiția [Sursa foto: Captură KANAL D]

Georgiana părăsește competiția Survivor România

Patru concurenți au fost nominalizați pentru eliminare, iar dintre Alexandra Stan, Georgiana, Musty

și Marilena, cea care a fost cel mai puțin susținută de cei de acasă a fost Georgiana

Faimoasa spune că este mândră de parcursul ei în emisiune și a ajutat echipa cât a putut de mult. De asemenea, Georgiana mărturisește că a învățat să supraviețuiască în condiții vitrege și va rămâne cu amintiri frumoase din timpul competiției.

„Mă bucur că am reușit să-mi ajut echipa cât am putut. Consider că lucrul ăsta mă face mai puternică și plec cu fruntea sus. Sunt mândră de mine pentru ce am realizat aici. Îmi cer iertare dacă i-am supărat, le mulțumesc fiindcă mi-au acordat o șansă. Mă doare că știu că aș mai fi rezistat.

Am învățat la Survivor să supraviețuiesc, să înțeleg oamenii, să apreciez pe fiecare în parte. Am rămas cu amintiri frumoase, e o competiție grea, în care face față doar cine lasă de la el, pentru că suntem caractere diferite. Sper să mă revăd cu o parte dintre ei și sper ca unul dintre ei să câștige Survivor România”, a spus concurenta înainte să-și ia rămas bun de la colegii săi.

Jador la Survivor România[Sursa foto: Captură KANAL D]

Jador este preferatul publicului la Survivor România

Jador este cel mai votat concurent din echipa Faimoșilor, titlu câștigat anterior de Zanni.

Este a doua oară de la începutul competiției când artistul ocupă primul loc în inimile oamenilor și în clasamentul voturilor.

Din această calitate, Faimosul trebuie să facă o nominalizare, iar spre surprinderea tuturor, el alege să o propună spre eliminare pe Georgiana. „Nu o să fiu corect, pentru că o să votez așa cum nu simt și nu ar trebui să o fac, dar o s-o fac pentru că așa e corect. Deși am promis că nu o s-o votez niciodată, o s-o votez chiar dacă mi se pare cea mai bună inimă dintre toți, o s-o votez pe Georgiana”, spune Jador.

Georgiana a fost surprinsă de nominalizare și spune că a simțit că va fi, alături de Alexandra Stan, propusă spre eliminare. „Din punctul meu de vedere, Jador a fost corect și apreciez chestia asta, dar sutn surprinsă pentru că a spus că nu o să mă voteze niciodată. Pe parcursul zilei am simțit că o să fiu al doilea nume din echipă. Pe deoparte mă doare, pe de alta sunt ok”, a spus concurenta.

În urma voturilor celor de acasă, Georgiana părăsește competiția Survivor România 2021, sezonul 2.