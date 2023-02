Georgiana Lobonț a anunțat schimbarea importantă pe care o face în viața ei! Se întâmplă la scurt timp după ce soțul ei a dat asigurări că nu divorțează: „Sper să mă țină”

In articol:

Georgiana Lobonț se numără printre cele mai îndrăgite și apreciate artiste de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. De asemenea, cântăreața este foarte activă și pe rețelele de socializare, acolo unde păstrează frecvent legătura cu admiratorii ei, împărtășind cu aceștia atât momentele bune, cât și cele mai puțin

plăcute.

Recent, Georgiana a venit cu un anunț important pentru fani, mai precis că a început să meargă la sală din nou, precizând că speră ca de data această să creeze un obicei din această activitate, mai ales că își dorește ca la vară să fie în cea mai bună formă.

„Bună dimineață! Ce credeți că fac eu?! M-am apucat de sală, cred că l-am terorizat pe Cati. Cati este antrenorul meu. Sper de data asta să mă țin până cel puțin în vară. Vreau să arăt bine la vară”, le-a transmis Georgiana Lobonț fanilor din mediul online, prin intermediul unui videoclip, în dreptul căruia a mai scris: „M-am reapucat de sală! Sper să mă țină”

Rareș Ciciovan a anunțat că nu divorțează de Georgiana Lobonț

În ultima perioadă, zvonurile potrivit cărora, Rareș Ciciovan și Georgiana Lobonț au ajuns în pragul divorțului i-au luat prin surprindere pe toți fanii și multor persoane nu le-a venit să creadă că separarea chiar s-ar putea produce, mai ales că partenerul artistei a fost cel care a făcut dezvăluiri despre divorț, în primă fază.

Ulterior, după ce situația a degenerat si mai mult, iar fanii doreau mai multe explicații, Rareș Ciciovan a vorbit public despre acest subiect, precizând că el și Georgiana nu divorțează.

"S-au spus multe lucruri în ultima vreme pe acest subiect. Zvonuri peste zvonuri, care ne-au separat total lumile, cea a familiei mele, și toți ceilalți. Poate nici eu nu am fost prea inspirat când am discutat despre asta, uitând că gura lumii e slobodă. Însă vreau să fie clar pentru toată lumea: Nu se pune în niciun caz problema de a divorța de Georgiana! M-am gândit că toate acele zvonuri vor aduce mai mult vorba despre noi. Și atunci am încercat să profit la maximum de situația creată. Cred că nici dacă aș fi scris o carte despre mariajul meu nu s-ar fi vorbit atât cât s-a dezbătut acest subiect, al divorțului meu de Georgiana, nu s-ar fi creat un asemenea interes. Nu vorbele ne definesc, ci faptele. Întotdeauna faptele! Dacă cumva am uitat adevărul acestor vorbe, acum am avut ocazia să mi-l reamintesc!", a mărturisit soțul Georgianei Lobonț, pentru playtech.ro .