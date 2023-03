Georgiana Lobonț a dezvăluit ce face când se ceartă cu soțul ei! Cine e cel care face primul pas și cum are loc împăcarea: "Îmi dădea de înțeles că suferă" | EXCLUSIV

In articol:

La două luni de la scandalul de divorț, Georgiana Lobonț a vorbit, cu sinceritate, despre relația pe care o are cu soțul ei, Rareș Ciciovan, încă din prima zi în care l-a cunoscut. Într-un interviu acordat Corneliei Ionescu, îndrăgita cântăreață de muzică de petrecere și-a adus aminte de întâlnirea din clasa a IX-a cu bărbatul care avea să îi schimbe

Georgiana Lobonț, dezvăluiri despre certurile cu Rareș Ciciovan

viața. Georgiana Lobonț a mărturisit că a fost o dragoste la prima vedere și, în ciuda faptului că, patru ani, au fost despărțiți, până la urmă a ajuns să se mărite cu el și să aibă doi copii împreună.

Georgiana Lobonț are o relație foarte frumoasă cu soțul ei, în ziua zvonurilor care circulau despre un posibil divorț între ei. Cei doi au povești fascinante despre povestea lor de dragoste

"Știu că atunci când ne mai tachinam noi și mă mai supăra el cu câte ceva, chestii dinastea așa de adolescenți, îmi trimitea tot felul de piese, Sweet dreams, nu mai știu. Țin minte că îmi trimitea tot felul de linkuri de pe YouTube să ascult piesele respective, aveau tot felul de mesaje, ca să îmi dea de înțeles că el suferă, că îi e dor de mine." , a declarat Georgiana Lobonț.

Cum s-au cunoscut Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan?

Toată lumea îi vede împreună însă puțină lume știe că inima Georgianei arde de dragoste pentru soțul ei încă de când aceasta era adolescentă, mai exact când l-a văzut pentru prima dată, la începutul clasei a noua. Chiar dacă a mai avut o relație înainte de a oficializa sentimentele pe care le are față de partenerul ei de viață, artista și-a dat seama încă de tânără că soțul ei este singurul bărbat lângă care ar putea să se vadă vreodată.

"Nu-mi vine să cred că au trecut 7 ani, dar iată că m-am măritat de 7 ani și avem copii frumoși și sănătoși și totul a evoluat atât de frumos. Sincer, exact cum am visat noi, dar poate că mai frumos decât visam. E frumos la început să ții dragostea asta ascunsă, până e ceva serios. Am ascuns-o mult. Inițial venea și ne plimbam cu mașina, venea el și mă scotea de la liceu și mă ducea acasă, dar mă ducea cu 20-30 km la oră. Ne plimbam mult și povesteam mult. Îmi plăcea că era un băiat serios, adică nu vedeam că are alte intenții, cum au băieții în general. Era un băiat cu multe aspirații, foarte hotărât, știa ce-și dorește, știa că-și dorește să se căsătorească și să-și întemeieze o familie. La prima noastră întâlnire, noi nici nu ne sărutasem, mi-a zis că el cu mine vrea să se însoare. Am rămas șocată, efectiv. M-am uitat la el și i-am zis: Tu chiar vorbești serios sau ai glumele la tine în program? El era pe repede înainte.

Relația oficială între noi s-a format când eu eram în clasa a 12-a, după patru ani. Eu am avut o altă relație, el o altă relație. Fiecare ne-am văzut de treabă. Și înainte de bac a venit Rareș de la facultate și atunci s-a reaprins flacăra aia care de fapt nu s-a stins niciodată, pentru că orice aș fi făcut gândul îmi era tot la el, nu am mai întâlnit până la el niciun băiat atât de serios, un om care să mă susțină în drumul ăsta, pentru că drumul ăsta al muzicii este presărat cu multe zile obositoare, multe seri plecate de acasă, locuri în care te întâlnești cu tot felul de oameni, experiențe plăcute, dar și unele neplăcute. Trebuie să ai lângă tine un partener care să te înțeleagă sută la sută, să nu existe niciodată niciun fel de gelozie, pentru că astea cu siguranță ar distruge cuplul.", a declarat Georgiana Lobonț, la WOWnews.

