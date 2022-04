Georgiana Lobonț a mers de urgență la spital! Ce se întâmplă cu artista: „M-am simțit foarte rău”

In articol:

Cunoscuta artistă traversează o perioadă dificilă, asta pentru că se confruntă cu probleme de sănătate, fiind nevoită să meargă de urgență la spital. Astfel, după ce și-a mai revenit puțin, Georgiana Lobonț le-a povestit fanilor săi din mediul online ce s-a întâmplat, de fapt, și care a fost motivul pentru care a ajuns într-o unitate spitalicească.

Georgiana Lobonț a făcut o enterocolită

Georgiana Lobonț este foarte activă în mediul online, acolo unde ține frecvent legătura cu fanii săi de pe rețelele de socializare, iar recent, cântăreața le-a povestit urmăritorilor ei că nu s-a simțit deloc bine, motiv pentru care a mers de urgență la spital.

Deși trebuia să meargă să susțină un spectacol, artista nu a putut onora concertul, cerându-și scuze public față de invitați. Mai precis, Georgiana Lobonț s-a confruntat cu dureri de cap, dureri de stomac și greață, așa că a decis să mearga de urgență într-o unitate spitalicească, diagnosticul fiind de enterocolită.

"Mă simt mai bine. Ieri am făcut o eneterocoloită și am fst de urgenț la spital. M-am simțit foarte rău, ama avut dureri de cap, de stomac, greață(...) Ieri dimineață m-am dus la spital și medicii mi-au zis ca am făcut o enterocoloită. Am mâncat ceva stricat, nu stiu, de obicei sunt atentă, dar se mai intamplă. În dimineata asta m-am trezit mai ok, am primit si tratament medicamentos.(...) Îmi pare raău că nu am putut onora un concert ieri unde ma asteptau oameni multi si frumosi, dar asa a fost să fie. Recuperez in seara asta!", le-a povestit Georgiana Lobonț fanilor.

Care a fost cel mai greu moment din viața artistei

Georgiana Lobonț a trecut prin momente dificile în urmă cu mai mult timp, fiind la un pas să-și piardă vocea și să nu mai poată cânta. După multe vizite în cabinetele de specialitate ale mai multor medici, specialiștii au descoperit că, de fapt, cântăreața avea un polip pe coarda vocală stângă.

Ulterior, Georgiana Lobonț a fost suspusă unei operații, peste hotare, în Paris, acolo unde a descoperit un medic foarte bun.

"Mi-a descoperit că aveam un polip pe coarda vocală stângă. A trebuit să urmez un tratament timp de 4 luni înainte de operație, pe urmă, nu am mai avut voie să vorbesc deloc, a trebuit să fac pauză vocală totală, apoi a urmat operația. Acum nu mai am nicio problemă, nu mai obosesc când cânt, pot să cânt mult și bine și asta este o poveste cu final fericit. Dacă continuam cu cântările încă vreo 3-4 luni, puteam să îmi pierd vocea de tot.", a declarat Georgiana Lobonț, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Georgiana Lobonț [Sursa foto: Instagram]