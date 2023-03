Georgiana Lobonț a povestit tot ce s-a întâmplat între ea și soțul ei: „Am ascuns-o mult. Nu pot să am un partener care să fie gelos". Puțini știau că așa a fost relația ei cu Rareș Ciciovan

In articol:

Cu două luni în urmă, showbiz-ul românesc a luat foc în momentul în care a apărut în spațiul public zvonul potrivit căruia Georgiana Lobonț se pregătea să divorțeze.

Iată însă că nimic nu este mai departe de adevăr. Solista și alesul inimii sale se înțeleg de minune și sunt de nedespărțit, exact ca în ultimii 7 ani, de când au făcut marele pas.

Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan, poveste de dragoste la prima vedere

Toată lumea îi vede împreună însă puțină lume știe că inima Georgianei arde de dragoste pentru soțul ei încă de când aceasta era adolescentă, mai exact când l-a văzut pentru prima dată, la începutul clasei a noua.

Chiar dacă a mai avut o relație înainte de a oficializa sentimentele pe care le are față de partenerul ei de viață, artista și-a dat seama încă de tânără că soțul ei este singurul bărbat lângă care ar

putea să se vadă vreodată.

„Nu-mi vine să cred că au trecut 7 ani, dar iată că m-am măritat de 7 ani și avem copii frumoși și sănătoși și totul a evoluat atât de frumos. Sincer, exact cum am visat noi, dar poate că mai frumos decât visam. E frumos la început să ții dragostea asta ascunsă, până e ceva serios. Am ascuns-o mult. Inițial venea și ne plimbam cu mașina, venea el și mă scotea de la liceu și mă ducea acasă, dar mă ducea cu 20-30 km la oră. Ne plimbam mult și povesteam mult. Îmi plăcea că era un băiat serios, adică nu vedeam că are alte intenții, cum au băieții în general. Era un băiat cu multe aspirații, foarte hotărât, știa ce-și dorește, știa că-și dorește să se căsătorească și să-și întemeieze o familie. La prima noastră întâlnire, noi nici nu ne sărutasem, mi-a zis că el cu mine vrea să se însoare. Am rămas șocată, efectiv. M-am uitat la el și i-am zis: Tu chiar vorbești serios sau ai glumele la tine în program? El era pe repede înainte.

Relația oficială între noi s-a format când eu eram în clasa a 12-a, după patru ani. Eu am avut o altă relație, el o altă relație. Fiecare ne-am văzut de treabă. Și înainte de bac a venit Rareș de la facultate și atunci s-a reaprins flacăra aia care de fapt nu s-a stins niciodată, pentru că orice aș fi făcut gândul îmi era tot la el, nu am mai întâlnit până la el niciun băiat atât de serios, un om care să mă susțină în drumul ăsta, pentru că drumul ăsta al muzicii este presărat cu multe zile obositoare, multe seri plecate de acasă, locuri în care te întâlnești cu tot felul de oameni, experiențe plăcute, dar și unele neplăcute. Trebuie să ai lângă tine un partener care să te înțeleagă sută la sută, să nu existe niciodată niciun fel de gelozie, pentru că astea cu siguranță ar distruge cuplul.

Eu am avut o relație înainte de Rareș, tot așa era un băiat care era foarte drăguț, dar avea momente de gelozie și am zis că trebuie să fiu realistă, pentru că eu îmi doresc să cânt și să fac carieră din treaba asta, chiar dacă visam să merg la drept și să devin judecător. Pe primul loc era muzica și știam că se va întâmpla ceva pe partea asta, deci nu pot să am un partener care să fie gelos. Rareș era genul de om gata oricând să vină cu mine, venea oricum peste tot cu mine. Chiar dacă nu eram într-o relație el îmi scria piese, îmi dădea idei, mă susținea. El avea experiență în acest domeniu.”, a povestit cântăreața, în exclusivitate pentru WOWnews.

La scurt timp după scandalul divorțului, cântăreața a vorbit despre începutul relației pe care o are cu soțul ei. [Sursa foto: Captură YouTube]

Citește și: Georgiana Lobonț, surprinsă total de soț: ”Mi-a făcut un cadou mai consistent” Rareș a dat sute de mii de euro pentru a-i răsplăti munca și talentul