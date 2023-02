Georgiana Lobonț a recunoscut că soțul ei a făcut anunțul divorțului! S-a aflat abia acum ce s-a întâmplat între ei, în Maldive: „L-ați auzit pe Rareș în declarațiile acelea cum vorbea? A mai băut ceva”

In articol:

Ei se bucurau de o vacanță de lux în Maldive, în timp ce în România toată lumea îi considera deja separați. Vorbind despre Georgiana Lobonț și soțul ei, el fiind și cel care a confirmat zvonurile apărute în public despre divorțul ei.

Astfel că după declarațiile lui, nu puține au fost speculațiile făcute pe seama familiei lor ori despre ceea ce s-ar fi putut întâmpla astfel încât să se ajungă

la o separare atât de bruscă.

Georgiana Lobonț a recunoscut că soțul ei a făcut anunțul divorțului [Sursa foto: Facebook]

Georgiana Lobonț lămurește zvonurile divorțului dintre ea și Rareș

Mai mult decât atât, totul a fost amplificat și pentru că zile la rând, cântăreața nu a oferit nicio declarație pe acest subiect, însă, a făcut-o acum.

Conform spuselor sale, este exclusă orice posibilitatea ca ea și Rareș să divorțeze și asta pentru că nu au niciun motiv întemeiat care să-i facă să se gândească la separare.

Ba chiar, în scurt timp vor împlini șapte ani de la nuntă, motiv pentru care artista se declară fericită și împlinită cu familia pe care o are și cu tot ce a reușit să clădească alături de Rareș.

Cât despre declarațiile lui referitoare la așa zisul divorț, cântăreața are și o explicație pentru ieșirea publică a soțului.

Georgiana Lobonț spune că după zvonurile apărute în presă, soțul ei a fost contactat într-un moment de euforie.

În vacanță fiind, alături de prieteni, Rareș consumase băuturi alcoolice înainte de a spune că divorțează, lucru pe care l-a făcut doar din și pentru amuzament, căci nimic, subliniază șatena, nu ar avea de ce să îi împingă către un asemenea gest.

”Nu există nicio despărțire și așa ceva nu o să existe atâta timp cât eu exist pe lume asta și cât lucrurile sunt foarte ok între noi, nu am de ce să mă despart și nu există, în primul rând, între noi discuții despre așa ceva. Pe 4 martie noi împlinim șapte ani de căsătorie, avem doi copii frumoși, avem tot ce ne trebuie. Eu dacă o să mă despart vreodată, Doamne ferește, o să anunț personal, dar momentan nu se pune problema de așa ceva. Voi l-ați auzit pe Rareș în declarațiile acelea cum vorbea? În primul rând el râde acolo, se distra ca tot omul care merge în vacanță. A mai băut ceva, s-a simțit bine. Îți dai seama că în starea aia el a luat la batjocură tot ce a povestit acolo. L-au prins într-un moment în care el se simțea foarte bine, fiind acolo cu băieții. Eu nici măcar nu am știut că a dat declarații. E u eram cu fata cu care eram în vacanță la piscina de la vila noastră. Am început din senin să primesc telefoane, nu înțelegeam ce se întâmplă. Pe urmă am văzut ce era în presă. Eu nu am vrut să ies și să dau nicio declarație pentru că nu am cum să vorbesc despre o prostie. Este chiar o prostie. Asta pentru că nu există, nici nu intră în discuție așa ceva. Nu m-am dus în vacanță să mă despart. Și cum să mă despart, pentru ce să mă despart? Nu avem motive, chiar nu”, a spus Georgiana Lobonț, conform Fanatik.

De altfel, declarațiile sale pe seama a ceea ce s-a tot scris în ultima perioadă au continuat, făcând referire astfel și la zvonurile conform cărora, în Maldive, ar fi avut loc un moment tensionat între ea și Rareș.

Totul pornind după ce ea s-a afișat în online plină de vânătăi, conștientă fiind că ar putea lăsa loc interpretărilor, dar fără să îi pese, căci ea știa care este adevărul.

Iar adevărul este cu totul altul, nicidecum violența, scoate artista în evidență. De fapt, neatenția și graba, fiind grijulie cu cei doi copii ai săi, au făcut-o să ia o căzătură zdravănă la piscină, ceea ce i-a și provocat acelea vânătăi de pe picioare și brațe.

„Orice aș zice, că e da, că e ba, ar continua un circ pe care eu nu îl vreau, nu vreau să existe. Nu vreau să comentez pe o prostie. Sper că am lămurit lucrurile odată pentru totdeauna. Oamenii mă știu de femeie serioasă și pe Rareș de bărbat serios. Publicul ne știe ca o familie model. Noi așa vrem să rămânem și așa o să rămânem, atâta timp cât suntem crescuți de niște oameni ex emplari. Eu nu pot să apar la televizor și să mă bălăcăresc că divorțez, când nu este adevărat. Apropo și de faza cu vânătăile, și pe chestia asta m-am distrat, dar în același timp m-am și enervat. Eu puteam să șterg alea cu diverse aplicații. Ele au apărut la piscină, am alunecat pe o parte de bordură. Am fugit după Irinuca că ea era fără aripioare. Dau detalii și pare că vreau să mă scot din ceva, dar eu chiar nu am din ce. Sunt niște lucruri care i se pot întâmpla oricui. Am căzut și am dat cu mâna și piciorul de bara aia. Așa mi s-au făcut vânătăile”, a mai specificat artista.