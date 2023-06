Georgiana Lobonț a vorbit despre al treilea copil: „Nu sunt superstițioasă” Artista abia așteaptă să dea vestea cea mare

In articol:

Georgiana Lobonț are doar 29 de ani, dar a reușit până la această vârstă să realizeze ce unii pot doar visa.

A ajuns celebră în țară și peste hotare, întoarce banii cu lopata, este soție și mamă a doi copii și are și alte planuri mari de viitor.

Citește și: „V-am spus că o să mai avem un copil” Rareș Ciciovan și Georgiana Lobonț sunt cei mai fericiți oameni de când au văzut-o pentru prima dată pe micuță! „Edi și Irina și-au dorit să mai facem un frățior sau o surioară” Cu cine seamănă micuța Briana

Georgiana Lobonț nu este însărcinată

Pe lângă vila pe care și-o construiește și muzica pe care vrea să o lanseze, cântăreața visează și la al treilea copil.

Nu de puține ori vedeta a vorbit public despre dorința de a fi mamă din nou, precizând că, cel puțin pentru moment, nu are vreo veste de dat. Însă, chiar și așa, fanii ei au cam căzut pe gânduri, având în vedere burtica suspectă pe care o etalează.

Citeste si: Legătura incredibilă dintre afaceristul Aslan Sadeghi, Florin Salam și Tzancă Uraganu: „Sunt și cumătru”. Dezvăluiri surprinzătoare la „Fiță cu Adiță”- kanald.ro

Citeste si: „Wagner este mult mai mare decât războiul Rusia-Ucraina”. Explicațiile unui fost ofițer de informații- stirileprotv.ro

Citește și: „Este o postare care aș fi vrut să nu existe” Georgiana Lobonț a făcut public mesajul ca să-l vadă toată lumea! Și-a găsit cu greu cuvintele pentru a vorbi despre asta

Astfel că, recent, în cadrul unui interviu, întrebată dacă are sau nu de dat vreo veste în acest sens, că urmează să aducă pe lume un copil, soția lui Rareș Ciciovan o fost cât se poate de sinceră.

Șatena a mărturisit că, deocamdată, nu are pentru ce să se bucure, căci nu este însărcinată.

Însă, atunci când va afla că poartă în pântec al treilea copil, vestea cea mare va ajunge publică chiar prin declarațiile sale, făcute imediat ce se va asigura că își va mări familia.

Georgiana Lobonț a vorbit despre al treilea copil [Sursa foto: Facebook ]

Citeste si: „Le lipsește feminitatea. Mie îmi plac femeile să fie femei, cum erau pe vremuri. Au ajuns să exagereze cu intervențiile la față.” Monica Tatoiu, mesaj dur pentru femei!- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 24 iunie 2023: Ce sărbătoare mare este sâmbătă?- stirilekanald.ro

Citeste si: "Fiecare e liber să facă ce dorește". Alex Velea, primele declarații după ce Zannidache a spus că au încheiat colaborarea și că nu mai vorbesc. Ce se întâmplă între cei doi artiști- radioimpuls.ro

Citește și: „S-a născut astăzi” Georgiana Lobonț și familia sa radiază de fericire! Încă o fetiță a apărut în viața artistei

Și asta pentru că nu este superstițioasă din fire și nici nu poate ține pentru ea o așa mare bucurie, cu care este sigură că îi va face fericiți și pe cei care îi ascultă muzica.

”Am rămas cu o burtică după naștere și de fiecare dată când mănânc mai mult. Mi-ar plăcea (nr. să fie însărcinată), dar momentan nu am vești de dat. Dacă o să am, eu nu țin. Eu când aflu că sunt însărcinată, direct zic. Nu am fost la nicio sarcină (n.r. superstițioasă). De fiecare dată am spus că sunt însărcinată de cum am aflat. Tot timpul sunt gură largă și zic”, a declarat Georgiana Lobonț, la un post de televiziune.