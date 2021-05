Georgiana Lobonț, din nou însărcinată?! Ce surpriză pregătește: „Venim și cu bebe numărul trei”

In articol:

Georgiana Lobonț este una dintre cele mai iubite artiste de muzică populară și de petrecere din zona Ardealului. Artista este căsătorită cu Rareș Ciciovan și împreună au doi copii: Eduard Nicolas și Irina Maria. Cei doi au plecat recent într-o vacanță în Aruba, însă fără cei doi copii.

Ei vor să sărbătoarească aniversarea cleor cinci ani de la nuntă. Celebra cântăreață a mărturisit că această vacanță este momentul perfect pentru a concepe un al copil.

„Poate din vacanță venim și cu bebe numărul trei că pandemia asta tot va continua și am putea să îi îngrijim pe toți. Eu tot îi propun soțului meu să mai facem un bebe, el vrea să-l facem într-un loc mai deosebit, ambii fiind concepuți în România. Nu știu ce aș vrea să fie, orice, sănătos să fie”, a mărturisit artista pentru un post de televiziune.

Rareș Ciciovan, soțul Georgianei Lobonț, a mărturisit că nu contează sexul următorului bebeluș, dar nici numărul. „Să fie gemeni, tripleți, nu contează. Teoretic, ar fi ok dacă l-am concepe acum”, a adăugat soțul cântăreței.

Georgiana Lobonț, însărcinată pentru a treia oară? [Sursa foto: Instagram]

Georgiana Lobonț, în doliu! A murit după ce se vindecase de coronavirus

Bunicul Georgianei Lobonț, din partea soțului, s-a stins pe data de 8 august 2020, la spitalul din Bistrița Năsăud. Bărbatul în vârstă de 82 de ani fusese internat în luna aprilie a anului trecut, după ce s-a infectat cu noul coronavirus. După ce s-a vindecat și a ieșit din spital, un accident vascular i-a fost fatal.

"Prințesa muzicii populare din Ardeal" a postat un mesaj trist pe contul de socializare, în memoria bunicului ei.

„În amintirea bunicului nostru... Mizgan Macidon... Dumnezeu să te odihnească-n pace, bunule! Ați fost un om bun și am avut multe de învățat de la dumneavoastră. Ați fost alături de noi în toate momentele vieții noastre, mai ales ale singurului dvs. nepot, Rareș pe care l-ați crescut și l-ați educat din primele lui zile de viață, cum ați știut mai bine. Îmi pare rău că de azi o să ne vegheați din ceruri... dar mă bucur că am reușit prin acest videoclip să vă păstrăm viu în amintirea noastră pentru totdeauna. Erați mândru de noi, de tot ce am realizat și mai ales de strănepoții, Irina și Edy. Suntem triști....Drum lin spre cer, domnule învățător!", a scris artista pe rețelele de socializare.