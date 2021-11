Georgiana Lobont, la un pas de moarte. Cum au găsit-o medicii: "Nu-mi vine să cred"

In articol:

Georgiana Lobonț, cunoscuta interpretă de muzică populară s-a confruntat cu grave probleme de sănătate, după ce a observat că vocea ei nu mai este la capacitate maximă. Oboseala, dar și numărul mare de evenimente la care a cântat în ultima perioadă au fost cauzele ce au adus-o pe Georgiana pe masa de operație a unui imoportant medic din

lumea vedetelor de la Hollywood.

„În 2019, am simțit că nu era ceva ok cu vocea mea, am răgușit foarte tare. Dar nu puteam să îmi anulez evenimentele, să nu lucrez. Artiștii nu vorbesc deschis despre problemele ăstea. Pe multe colege le-am trimis la Paris, doctorul mi-a salvat viața, nu îmi vine să cred.", a declarat interpreta în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Medicul minune i-a tratat pe Michael Jackson și Celine Dion

Georgiana Lobonț a mers până la Paris pentru a rezolva problema vocii sale și a ajuns la unul dintre cei mai renumiți medici din lumea vedetelor Hollywoodiene. Specialistul a reușit să îi salveze vocea, ba chiar i-a făcut-o mai frumoasă.

,,Mi-a făcut vocea mai frumoasă ca înainte. Am aflat de el printr-o cunoștință, ea avea probleme și avea pe cineva în Paris. Are poze cu Celine Dion, cu Michael Jackson, are autografele lor în cabinet.

Când am ajuns acolo, m-a întrebat dacă sunt cântăreață de rock, eram foarte răgușită. Mulți întrebau ce se întâmplă cu vocea mea.", a declarat Georgiana Lobonț într-o emisiune tv.

Cât a costat operația realizată de celebrul medic?

Georgiana Lobonț ar fi făcut orice pentru a reveni la vocea sa inițială. Cântăreața a recunoscut că operația a fost foarte costisitoare și a făcut-o să scoată mulți bani din buzunar.

Dar suma nu mai contează pentru a rezolva problemele de sănătate, iar Georgiana nu a mai ținut cont de bani.

,,Am plătit 6.000 de euro pe operație, plus alte cheltuieli, medicamente, transport. Undeva la 12-13 mii de euro am ajuns. M-am rugat la Dumnezeu să mă ajute, voiam să dau toți banii, doar ca să mă fac bine.", a adăugat interpreta.

,,Noi am investit tot ce am avut doar în mine. Am tras foarte mult, de asta mi-am atras problema. A fost obositor. Eu nu merg la programe, eu merg cu toată echipa mea. Cântăm tot evenimentul.” , a mai zis ea.