Georgiana Lobonț, lăsată fără 50.000 de euro. Artista a povestit cum s-a întâmplat totul: „I-am trimis prin bancă bani. Nu ne-a mai răspuns la telefon””

In articol:

Georgiana Lobonț și soțul ei trec printr-o perioadă neplăcută, după ce au fost țepuiți cu aproape 50.000 de euro. Cei doi au vrut să își achiziționeze un apartament în Dubai, însă dezvoltatorul imobiliar cu care au discutat nu le-a mai răspuns la mesaje.

Georgiana Lobonț l-a reclamat pe dezvoltator

Cântăreața a povestit cu lux de amănunte prin ce a trecut.

Anul trecut, artista l-a dat în judecată pe omul de afaceri, iar în sumă cu câteva zile, tribunalul a respins cererea formulată de Georgiana Lobonț pe motiv că nu a existat o răspundere contractuală. Artista a recunoscut că nu a semnat un contract cu omul respectiv, însă a păstrat toate conversațiile cu acesta. Se pare că după ce vedeta i-a virat în cont suma de 47.000 de euro, omul de afaceri a dispărut.

Georgiana a povestit că l-a cunoscut pe acest om prin intermediul altor persoane publice și de aceea s-a hotărât să apeleze la serviciile lui. Se pare că bărbatul avea mai multe apartamente de vânzare și se ocupa și cu închirierea mașinilor.

Citește și: „Azi o botezăm, abia aștept!” Zi mare pentru Georgiana Lobonț! Astăzi are loc botezul celui mai nou membru al familiei

Citeste si: Marina Almășan, confesiuni dureroase despre momentul în care a confruntat-o pe amanta lui Victor Socaciu: „Nu îl vedeam pe Victor în stare de așa ceva”. Jurnalista, față în față cu durul adevăr- kanald.ro

Citeste si: HIPERGALERIE Foto| Prezentatoarea TV a inundat Instagramul cu fotografii în costum de baie minuscul. Italianca cu „sutienul de oțel”. Maria Arreghini, bomba sexy cu o emisiune sportivă în Peninsulă, l-a prins pe Conor McGregor- stirileprotv.ro

„ Noi am vrut să cumpărăm un apartament în Dubai de la el. Avea vreo 7 apartamente de vânzare și noi i-am trimis prin bancă bani, 47.000 de euro. Nu ne-a mai răspuns la telefon și noi trebuia să mergem să vedem apartamentul anul trecut prin iunie. Îi treaba un pic mai veche.

Eu de asta l-am dat în judecată, prin avocatul Adrian Cuculis, pentru că nu am mai văzut banii ăștia înapoi. Nu știu de ce mi s-a respins cererea, că nu m-a reprezentat direct Adrian Cuculis, dar acum urmează să îl sun, să îl rog să se implice el.

El îmi zicea că a mai avut și alte procese pe spețe din astea cu apartamente în Dubai, cu oameni care au făcut înșelătorii și au câștigat. Nu înțeleg de ce s-a respins cererea. Noi, oricum, toți banii i-am trimis prin bancă, totul e legal”

Din păcate, nu am încheiat un contract cu el. Dar noi avem conversații pe Whatsapp în care ne zice să mergem să vedem apartamentul. I-am zis să ne trimită banii înapoi, pentru că nu am chef să mă cert cu el. De fiecare dată când voiam să mergem să vedem apartamentul, nu era, vezi, Doamne! acasă și nu era disponibil. Sper să se facă dreptate. Oricum o să fac recurs și mă duc până în pânzele albe. Eu am păstrat conversațiile de pe Whatsapp. El m-a blocat în rest pe Instagram, pe rețelele astea. Eu cred că oricum pe cale legală ceva o să se întâmple. Eu nu îmi doresc altceva decât să îmi recuperez banii.”, a spus Georgiana Lobonț, potrivit Fanatik.

Citeste si: „Am fost doar o menajeră, i-am primit la mine în casă 5 ani, nu le-am cerut niciun ban. Niciodată nu m-am gândit, s-au înțeles, s-au iubit” Ce spune soacra Danei Roba despre căsnicia fiului său- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 6 iulie 2023. Ce sfânt este prăznuit miercuri?- stirilekanald.ro

Citeste si: Fostul soț al Oanei Matache nu are noroc în dragoste după divorț. Răzvan Miheț și Sore nu mai formează un cuplu- radioimpuls.ro

Georgiana Lobonț și soțul ei își cer dreptatea și în Emirate

Soțul artistei, Rareș Ciciovan a ținut să menționeze că ei nu sunt singurii înșelați de acest om; a povestit că mai există un bărbat care a luat o țeapă de 170.000 de dolari. Rareș se gândește serios să meargă să își ceară dreptatea în Emiratele Arabe Unite, dacă în România nu se rezolvă nimic.

Citește și: Georgiana Lobonț, prezență neașteptată la nunta Cristinei Spătar! Ce mesaj le-a transmis artista mirilor

„Am mai aflat că nu suntem singurii. Unul e disperat și a mers în Dubai că are să-i dea 170.000 de dolari. Și (…) a luat o țeapă de zeci de mii de euro. Partea rea e că e în Dubai și nu prea i se poate face nimic. Celălalt s-a dus direct în Dubai și l-a dat în judecată. Nu și-a recuperat niciunul banii până acum. Cred că mergem și noi acolo să facem plângere”, a zis Rareș Ciciovan.