Georgiana Lobonț nu credea că va ajunge vreodată aici! Ea și soțul ei au început anul total neașteptat: „Mi se părea că suntem ca în două lumi diferite”  

Georgiana Lobonț se numără printre cele mai îndrăgite și apreciate artiste de la noi din țară, iar de când a apărut pentru prima dată în lumina reflectoarelor, cântăreața a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas.

De asemenea, vedeta este foarte activă și pe rețelele de socializare, în special pe Instagram, acolo unde păstrează frecvent legătura cu fanii ei și îi ține la curent pe aceștia cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, împărtășind cu urmăritorii atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, asta pentru că Georgiana Lobonț a postat o fotografie pe Instagram, unde apare alături de familia sa, iar în dreptul imaginii, vedeta a scris și un mesaj. Concret, vedeta și familia sa se află într-o vacanță în Maldive, iar tânăra le-a mărturisit fanilor că nu se gândea vreodată că va ajunge să viziteze astfel de locuri, căci atunci când era copil doar visa la asemenea vacanțe.

„Când eram mică nu știam că există așa ceva…după ce am crescut mi-am imaginat aceste locuri ca fiind pentru mine de nevăzut…niciodată…mi se părea că suntem ca în două lumi diferite…ceva ce doar la tv poți vedea…apoi am crescut și mai mare si nu am văzut doar eu aceste minunății, ci și copiii mei. E incredibil să visezi și să trăiești apoi ca în vis…”,

a scris Georgiana Lobonț, pe Instagram, în dreptul unei imagini în care apare alături de familia sa.

Decizia pe care Georgiana Lobonț și soțul au luat-o la început de an

Nu cu mult timp în urmă, Georgiana Lobonț a dezvăluit că a luat o decizie, alături de soțul său. Mai precis, cei doi parteneri vor ca din acest an să petreacă mai mult timp alături de familie și de copiii lor, pentru că au simțit că nu au făcut acest lucru în ultima perioadă, fiind mai mult plecați pentru evenimentele pe care artista trebuie să le onoreze cu prezența.

„Seara noastră a fost mai lungă ca de obicei dar ne-a fost tare dor. Atâtea mi-au povestit... În special Edi. E atât de matur. Mi-a zis o chestie... și mie și lui Rareș... că atunci când vom fi bătrâni, el ne va cumpăra tot ce ne dorim... chiar nu știu de i-au venit ideile astea dar mă minunez... Nu ne-am mai săturat unii de alții... mi-a mai zis că nu mai vrea ca eu să merg la cântat... Vrea să stau acasă cu ei... iar ei să locuiască cu părinții, nu cu bunicii... deși bunicii lor sunt toți 4 extraordinari și se ocupă de ei de multe ori mai bine ca și noi. Oricum... cert este că în ultima perioadă am suferit mult de tot că nu i-am văzut... au crescut amândoi atât de repede și noi nu am apucat să vedem toată evoluția lor cu ochii noștri... dar le-am promis că de anul viitor nu va mai fi așa. Mi-am dat seama de multe lucruri care sunt mult mai importante în această viață. Anul acesta am fost ca albinuțele, harnici și tot pe drumuri dar i-am neglijat mult. E adevărat că banii sunt un factor care te ajută să-ți îndeplinești mai multe nevoi, dorințe, mofturi... dar de multe ori ajungi de nu îți mai dai seama că alergi atât de mult iar viața trece și pierzi tot ce e mai frumos. La final te trezești cu sacii în căruță dar la sfârșit de drum când nu îți mai folosește nimic și când ar fi momentul să trăiești cu amintiri faine pe care ia-le de unde nu-s. Ne-am dat seama că trebuie să fim mult mai cumpătați și că totul trebuie să aibă o limită. Nimic nu e bine dacă duci la extrem. Trebuie găsită o balanță în orice. Așa că voi schimba puțin macazul de la anu.”, a scris Georgiana Lobonț, pe Instagram.

