Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan, prima apariție la TV după zvonurile divorțului! Au spus ce s-a întâmplat în Maldive și au anunțat împreună decizia pe care au luat-o: „E o perioadă agitată. Am ajuns la o concluzie”

Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan au avut prima apariție publică după scandalul divorțului. Cei doi soți au vorbit deschis despre proiectele muzicale pe care tocmai le-au finalizat și, în special, despre ultima piesă pe care artista a lansat-o, fiind a doua sa piesă

în a cărui videoclip apare alături de soțul său.

Cu zâmbetul până la urechi, Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan au discutat despre vacanța din Maldive, dar și despre perioada imediat următoare, în care au fost extrem de ocupați cu evenimentele pe care artista le-a avut de onorat. Chiar dacă au plecat în vacanță cu intenția să se relaxeze, cei doi au profitat de peisajele exotice și, împreună cu finii lor, Armin Nicoară și Claudia Puican, au filmat videoclipul unei piese care s-a dovedit a fi un real succes.

Rareș Ciciovan: „A fost o perioadă liniștită (n.r- în Maldive), de când am venit din vacanța e o perioadă agitată, pentru că au început evenimentele.”

Georgiana Lobonț: „ Liniștit nu a fost nici în vacanță, că și acolo am muncit. Am scos piesa cu Armin și Claudia.”

Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan, despre noul videoclip

Cu doar două în zile în urmă, Georgiana Lobonț și-a lansat cea mai nouă melodie de dragoste, în care apare în videoclip alături de soțul său.

Artista este foarte fericită că piesa a ajuns deja în topul preferințelor românilor în materie de muzică, mai ales că, de această dată, a abordat un nou stil față de până acum.

Rareș: „Am filmat într-o cabană a prietenilor. Prietenul nostru de la Vălișoara. ”

Georgiana: „Dormitorul era chiar acolo, foarte frumos peisaj, în realitate se vede și mai frumos. Am filmat în 5 ore videoclipul, piesa era deja înregistrată. Ne bucurăm că piesa a venit la momentul potrivit și am simțit că este un stil nou, pe care eu nu l-am mai abordat. Am zis că daca lansăm piesa asta, o ducem și pe ea unde trebuie.”

Rareș: „Erau in text niște expresii mult mai siropoase. Am făcut și scene siropoase.”

Georgiana: „Pentru prima oară, da.”

Rareș Ciciovan, „reproșuri” la adresa soției sale

Glumele nu au lipsit din peisaj nici de această dată. La un moment dat, artista a recitat câteva dintre versurile melodiei, moment în care Rareș Ciciovan i-a făcut câteva „reproșuri”.

Rareș: „Ce au buzele mele, nu înțeleg? Să nu le vezi...”

Georgiana: „Să nu le văd, să le simt.”

Decizia pe care au luat-o după ce s-au întors acasă din vacanță

Întrebați despre ce s-a întâmplat în Maldive și cum a fost vacanța, cei doi au dezvăluit decizia pe care au luat-o când s-au întors în România. Dacă în trecut Georgiana Lobonț a mărturisit că nu își dorește să meargă în vacanță decât cu cei doi copii pe care îi au împreună, acum a ajuns la concluzia că o vacanță în doi ar fi mai mult decât binevenită.

Georgiana Lobonț: „Mai vreau.”

Rareș: „ Am ajuns la o concluzie, o să facem o excursie la început de an cu copiii, iar apoi doar noi doi.”

Reporter: „Când a fost ultima dată când v-ați spus Mi-e dor?”

Georgiana: „Când am filmat piesa. (n.r- a spus artista râzând)”

Rareș: „Noi nu prea am fost despărtiți niciodată. Eu mai scap, trebuie sa văd când să mai scap, nu când mi-e dor.”

Georgiana: „Când mai scapă, îi scriu „Mi-e dor”. Eu o dau frumos, iar el mă dă de gol.”