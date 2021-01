Georgiana Lupu a cântat la Survivor România! Jador, reacție șocantă la adresa Faimoasei: „Ăsta râde de mine și...”

ian 29, 2021 Autor: Amalia Florea

In articol:

Survivor România 2021 este competiția care testează limitele fiecărui concurent în parte, iar de multe ori, din lipsă de hrană și odihnă, concurenții cedează și ajung să se certe între ei, cu toate că în afara competiției cu siguranță nu ar fi existat astfel de discuții! Se pare că în ceea ce privește echipa Faimoșilor, Jador este cel care dă startul discuțiilor, prin felul lui de a fi.

Reacția incredibilă a lui Jador când o aude pe Georgiana cântând

De multe ori, deși încearcă să spună lucrurile sub formă de glumă, colegii lui de echipă se simt jigniți, astfel că a ajuns într-un timp foarte scurt să nu mai fie plăcut de restul Faimoșilor, care se pare că i-au declarat război! Mulți îl vor deja afară din echipă, cum ar fi Zanni , care și-a exprimat deja public dorința ca artistul să părăseasca această competiție, ba chiar l-a și votat să iasă.

Citeste si:Survivor România 29 ianuarie 2021. Zanni îi declară război lui Jador: „Nu știi în ce duel te-ai băgat!”

În ultima vreme, Jador a început să o atace tot mai des pe Georgiana, tânăra care s-a alăturat echipei celebrităților după ce a avut loc o dispută de proporții în echipa Războinicilor, din care făcea parte în primele zile de Survivor România.

Faimoșii au decis că Georgiana merită o a doua șansă și au primit-o în echipa lor. La început, părea că e fericită că a ajuns lângă faimoși, dar după discuțiile cu Jador, lucrurile s-au cam schimbat.

Citeste si:Bombă la Survivor România 2021! Alexandra Stan și Zanni, relație amoroasă în Republica Dominicană? „Se iubesc”

Citeste si: Ce a păţit Dan Chișu la câteva ore după ce s-a vaccinat împotriva COVID-19 - bzi.ro

Dacă în urmă cu

câteva zile, Jador o jignea pe Georgiana, numind-o „balenă” în timpul unui joc, iată că a urmat un nou schimb de replici între cei doi Faimoși. Georgiana a vrut să le arate colegilor ei de echipă cum cântă, iar în momentul în care a început să fredoneze o melodie, Jador nu s-a putut abține și a criticat-o pe colega lui, în loc să o încurajeze.

Georgiana: Ăsta râde de mine și nu mai cânt.

Alexandra Stan: Hai, măi, las-o să cânte. Cântă refrenul. Nu fi, mă, nesimțit.

Jador, critici la adresa Georgianei

Jador: Dar n-are, măi, n-ai nicio treabă, vrei să te mint?

Georgiana: Eu oricum mă bag pe trap, îmi pare rău! Pe trap eu ți-am cântat piesa mea de viață, povestea mea de viață și a fost foarte OK. Eu le am cu compusul, nu am zis că sunt cântăreață. Mie îmi place să compun.

Jador: Pe trap bagă-te.