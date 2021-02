Georgiana Lupu a fost înjunghiată! Momente de coșmar pentru Faimoasa de la Survivor România! „Mi-a înfipt cuțitul...”

In articol:

Georgiana Lupu a fost una dintre cele mai controversate concurente de la Survivor România 2021. Tânăra a fost implicată într-un scandal de proporții chiar la începutul emisiunii, atunci când a sărit să îl bată pe Musty Camara, în urma unei neînțelegeri.

Ulterior, pentru a nu fi dată afară din competiție, ea a fost acceptată în echipa Faimoșilor, cu care părea să aibă o relație bună la început.

Dramă fără margini în viața Georgianei Lupu de la Survivor România 2021

Pe parcurs, neînțelegerile au început să apară și într-un final a fost votată spre eliminare și duminică, 7 februarie,, ea fiind cel mai puțin votată de către telespectatori.

Georgiana are o poveste de viață impresionantă, iar unul dintre motivele pentru care a decis să participe la show-ul de supraviețuire filmat în Republica Dominicană a fost acela de a-și găsi tatăl. Faimoasa a povestit în repetate rânduri că s-a născut în închisoare și că a dus o viață extrem de grea de-a lungul anilor.( Moment rușinos la Survivor România! Faimoasei i-a căzut slipul și s-a văzut tot! Scena jenantă a avut loc chiar în timpul jocului FOTO)

Puțini știu, însă, prin ce dramă a trecute pe vremea când avea numai 15 ani. În urma unei discuții aprinse cu o colegă, aceasta a fost înjunghiată. Din fericire, nu a fost vorba despre nimic grav, dar lucrurile s-ar fi putut termina tragic.

Georgiana Lupu de la Survivor România, înjunghiată

“O colegă mi-a înfipt un cuțit în picior, pentru că ne certam de la un televizor. Aveam 15 ani, făceam sport și credeam că acest incident îmi va pune capăt carierei sportive”, a declarat Georgiana Lupu în cadrul unei emisiuni de televiziune, înainte de a participa la Survivor România 2021.

„Eu m-am născut în puşcărie, apoi am fost luată de Protecţia Copilului Bacău, pentru că mama nu avea condiţii să mă crească. M-am trezit direct la cămin, atâta ştiu. Am aflat că sunt născută în puşcărie după vârsta de 7-8 ani. Mi-a spus o doamnă din centru. Am întrebat-o dacă ştie mai multe despre mine, pentru că fiecare copil care creşte la orfelinat are o aşa-zisă mamă, iar acea femeie trebuie să scrie câte ceva despre noi într-un caiet, în fiecare lună, se numeşte Povestea vieţii.

Când am aflat, a fost foarte dureros. Eu ştiam că mama a fost de acord ca să ajung acolo, pentru că ea nu avea posibilitatea să mă crească. Am întrebat-o cine este tatăl meu, a zis că o să-mi spună când o să mai cresc. Tot am aşteptat”, a dezvăluit faimoasa de la Survivor România 2021.