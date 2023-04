Georgina Rodriguez spune adevărul! Ce a simțit prima dată când l-a văzut în fața ei pe Cristiano Ronaldo. "Mi-a fost rușine”

In articol:

Georgina Rodriguez este protagonista unui documentar savuros, difuzat pe Netflix, în care viața ei este pusă pe tapet. Cea mai invidiată femeie din lume își povestește, în detaliu, cele mai ascunse secrete și se prezintă în fața oamenilor așa cum este ea, cu bune și cu rele. Cum era de așteptat, cele mai interesante episoade sunt acelea care îl au în prim-plan pe iubitul ei, celebrul, Cristiano Ronaldo.

Georgina Rodriguez spune adevărul despre Cristiano Ronaldo! ” Să zicem că am simțit fluturi în stomac”

Povestea lor, ruptă parcă din povești, este urmărită de milioane de oameni. Se știe de acum că Georgina și Cristiano Ronaldo formează un cuplu din 2016, după ce s-au întâlnit, întâmplător, într-un magazin Gucci din Madrid, unde tânăra, acum în vârstă de 29 de ani, era vânzătoare.

"Prima întâlnire a fost când lucram la Gucci, ca asistent de vânzări. După câteva zile ne-am revăzut la un eveniment. Atunci am putut să vorbim într-o atmosferă mai relaxată, a fost dragoste la prima vedere", a povestit Georgina Rodriguez.

În documentar, Georgina Rodriguez spune adevărul și dezvăluie și ce a simțit în momentele în care CR7 i-a apărut în fața ochilor, ea o simplă vânzătoare, el…cel mai cunoscut om al Planetei! ” Când l-am văzut, mi s-a părut atât de minunat încât mi-a fost rușine să mă uit la el. Să zicem că am simțit fluturi în stomac. Nu știam dacă mai îmi simt picioarele, voiam să mă ciupesc, să vă dacă e ceva real sau visez. Nu îmi imaginam vreodată că am să îl întâlnesc, și de aceea, luată prin surprindere, am crezut că nu mai am suflu. A fost frumos, o amintire care îmi va rămâne în suflet”, a spus iubita lui Cristiano Ronaldo în serial.

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez [Sursa foto: Instagram]

Fostul coleg al Georginei Rodriguez are cu totul altă părere despre iubita lui Cristiano Ronaldo! „Am lucrat aproape două luni cu ea”

z nu este și al celor care au cunoscut-o! Recent, un fost coleg din magazinul de lux, Pablo Bone, a făcut o serie de comentarii la adresa femeii încât, oamenii nu știu ce să mai creadă.

„Am lucrat aproape două luni cu Georgina la Gucci înainte ca ea să devină o celebritate. Ne-am întâlnit de multe ori în magazin, ea era la femei, eu la bărbați. Pe Cristiano îl văzusem de mai multe ori în magazin înainte ca ei doi să se întâlnească. Adevărul este că au existat multe discuții despre Cristiano și Georgina printre colegi”, a povestit Pablo Bone pe contul său de TikTok, conform AS.com.

Georgina Rodriguez [Sursa foto: Instagram]

„Georgina a fost mereu așa, chiar dacă nu a avut mereu mulți bani, mereu a avut aere de aroganță și superioritate”

Fostul coleg al Georginei Rodriguez a prezentat-o pe iubita lui Ronaldo într-o variantă dură, a descris-o ca fiind o femeie arogantă.

„Georgina a fost mereu așa, chiar dacă nu a avut mereu mulți bani, mereu a avut aere de aroganță și superioritate. Până la urmă a căutat mereu să dea lovitura și de aceea a lucrat la diferite firme de lux pentru a cunoaște oameni cu bani in lumea bună a Madridului. Ea s-a mutat în locuri unde erau mulți bani”, a menționat Pablo pe internet, apoi a marșat pe ideea că Georgina își dorea dintotdeauna să devină o vedetă în ciuda situației materiale precare pe care o avea

”Da, este adevărat că a locuit într-un apartament foarte sărac, foarte ieftin, dar și-a dorit mereu să meargă înainte, și-a dorit mereu să crească, iar ocazia ei să devină vedetă a venit când l-a cunoscut pe Cristiano”, a comentat Pablo, citat de As.com.

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez [Sursa foto: Instagram]