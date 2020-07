Patricia, singurul copil al compozitorului Marius Țeicu, a fost răpusă de leucemie la doar 41 de ani, în august 2017. Ea suferea de doi ani de leucemie şi deşi au fost perioade în care tratamentele păreau că au efect şi că o vor salva, boala până la urmă a învins-o. Deşi distrus de durere, Marius Țeicu a spus tuturor că trebuie să se întărească şi să meargă mai departe pentru nepoţii lui, copiii Patriciei, rămaşi orfani de mamă. Aşa că artistul a continuat să compună, să ajute tinerele talente, iar în ultima perioadă chiar să participe la evenimente, diverse festivaluri şi emisiuni tv.

"Trebuie să muncesc în continuare. O am pe soţia mea, am doi nepoţi extraordinari, pe soacra mea, pe ginerele meu. O familie de care trebuie să am şi grijă, dar şi să întreţin o atmosferă pozitivă. În general, sunt optimist, dar am şi momente. Tot eu mă îmbărbătez. Trebuie să caut întotdeauna resurse interioare care să mă aducă la lumină”, povestea Marius Ţeicu la o emisiune tv.

Patricia Țeicu Rădulescu a fost căsătorită cu actorul Adi Rădulescu, cu care avea doi copii. Astăzi, în ziua în care Patricia ar fi împlinit 44 de ani, Adi Rădulescu a postat o imagine simbol cu verigheta lui, în interiorul căreia este gravat înscrisul ”My Precious”.