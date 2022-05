Gestul bizar făcut de Adela Popescu în ziua propriei nunți. Radu Vâlcan a aflat abia acum, după 7 ani de la căsătorie: "Nu am zis, vă dați seama"

In articol:

Adela Popescu a povestit despre o întâmplare amuzantă de care a avut parte chiar în ziua propriei nunți. Actrița a dezvăluit că, la un moment dat, simțindu-se epuizată, a decis să se furișeze când petrecerea era în toi, pentru a dormi.

Prezentatoarea TV nu a lipsit mult, ci doar 15 minute, pentru a-și reîncărca bateriile.

Adela Popescu a dormit la propria nuntă

Adela Popescu a mărturisit că a plecat de la propria nuntă pentru a dormi. Actrița și-a lăsat soțul și invitații pe ringul de dans și a căutat o oportunitate pentru a ațipi câteva minute.

Soția lui Radu Vâlcan spune, însă, că a avut un motiv bine întemeiat, căci înainte de marele eveniment fusese la munte cu o gașcă de prieteni și era foarte obosită: "Acum ce să fac. Să vă zic marele secret. Nu am mai zis până acum, dar eu la nunta mea am dormit. Da, am dormit. M-am dus pe o băncuță acolo, canapea, ce era ea, și m-am pus să dorm. Nu cu orele, 10 minute acolo. (…) Nu am zis, vă dați seama. Cum să zic că mă duc să dorm cu invitații acolo? Am plecat așa, pe furiș. (…) Mi-a făcut bine, că am rezistat cu brio.", a declarat Adela Popescu, în cadrul emisiunii pe care o moderează.

Adela Popescu și Radu Vâlcan [Sursa foto: adelapopescu.eu]

"Eu îmi culc copiii devreme"

Adela Popescu a dezvăluit că viața ei s-a schimbat radical de când a devenit mămică. Această perioadă a făcut-o, însă, să-și aducă aminte de copilărie și să realizeze cât de importantă este odihna în ceea ce o privește. Mai mult, actrița a mărturisit că nu a vrut să li se întâmple același lucru și copiilor ei, așa că a decis să le facă un program de somn: "Când eram mică ai mei categoric nu mi-au făcut un program pe somn. Adormeam pe canapea, în sufragerie cu musafirii grămadă, în poala mamei la vreo nuntă în sat, desigur, și în patul meu, dar nu după un program fix. Practic adormeam când mi se făcea și unde mi se făcea somn. Și mi se făcea, normal, că așa sunt copiii, trag de ei până nu mai pot, extrem de târziu. Ce vreau să spun cu asta: Am o relație cu somnul bună. O asociere de plăcere cumva.

Adela Popescu și Radu Vâlcan [Sursa foto: Instagram]

E plăcut să adormi când simți că ți-e foarte somn. Și astăzi adorm cu ușurință oriunde. Nu contează salteaua, lumina difuză etc. Dacă mi-e somn, adorm. Deci pe de-o parte e bine. Pe de alta, mărturisesc că am foarte multe amintiri cu mine din copilărie și adolescență când simțeam literalmente că îmi cade capul de oboseală. Că o să leșin dacă nu mi-l sprijin pe ceva. Și asta ziua, la școală, în tren, la film, în autobuz. Îmi amintesc de mine foarte obosită. Eu îmi culc copiii devreme. Normal că nu le convine neapărat.

E mult mai distractiv să sară pe canapea. Ce mă face să cred că nu greșesc, este că adorm în maxim 15 minute de când ne punem în pat. De unde trag concluzia că nevoia de somn există big time. Mărturisesc, totul a pornit inițial din rațiuni egoiste. Îmi place liniștea din casă când ei dorm și câștigam, eu și Radu, un timp al nostru.", a scris Adela Popescu, pe rețelele de socializare.