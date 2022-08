Gestul cu care David Popovici a emoționat mii de oameni! Ce a făcut pentru o mamă cu trei copii, diagnosticată cu cancer. Nu a stat nicio secundă pe gânduri: "Îl donez cu toată inima"

In articol:

David Popovici este un adolescent cu suflet mare! La doar 17 ani, sportivul a reușit să îi emoționeze puternic pe cei de acasă, după ce a decis să doneze casca și ochelarii cu care a înotat la Campionatele Mondiale pentru a ajuta o mamă cu trei copii.

Iată despre cine este vorba!

David Popovici: "Dacă pot ajuta, nu stau niciodată pe gânduri!"

David Popovici și-a donat casca și ochelarii cu care a înotat la Campionatele Mondiale, pentru a o ajuta pe Florentina Filipovici, vicecampioană mondială la canotaj, diagnosticată cu cancer în stadiu avansat.

Sportivul a fost impresionat de situația tinerei de 28 de ani, care se chinuie să își crească singură cei trei copii: "Dacă pot ajuta, nu stau niciodată pe gânduri. Iar dacă echipamentul cu care am concurat la Mondiale poate aduce bucurie, siguranţă şi puțin bine, îl donez cu toată inima. Pentru a fi cât mai mulţi cei care ajută un fost sportiv de performanţă aflat într-o situaţie de viaţă dificilă, vă invit pe voi, cei care mă susţineţi şi spuneţi că îmi sunteţi aproape, ca în aceste 2 zile să faceţi o donaţie de minim 25 de lei pentru căsuţa Florentinei.", a spus David Popovici, într-o postare pe Instagram.

David Popovici [Sursa foto: Captură video]

Florentina are nevoie de o casă, în care să își crească cei trei copii

Cazul Florentinei a fost făcut public de către organizația "Hope and Homes for Children Romania", care încearcă să o ajute pe vicecampioana la canotaj să le ofere un cămin în care să se simtă în siguranță fetiței și celor doi băieți ai săi: "Visează să se facă bine și să le ofere celor mici în continuare siguranță și o casă plină de iubire. Mult timp și-a purtat singură suferința, convinsă că a cere ajutor este rușinos. Acum însă este copleșită de problemele medicale și simte că nu va reuși de una singură. Dar Florentina nu este singură.

Ne propunem să o sprijinim în lupta cu boala și să o ajutăm să își țină copiii aproape prin construirea unui adăpost sigur, cu condiții decente de trai, astfel încât cei mici să aibă șansa să se dezvolte echilibrat și armonios alături de ea. Printr-o donație lunară cu cardul pe donează.hopeandhomes.ro/ îi poți fi și tu alături, acum, când are cea mai mare nevoie.", transmite organizația "Hope and Homes for Children Romania", pe pagina sa oficială.

Florentina Filipovici, alături de copiii ei [Sursa foto: Facebook]