Gestul disperat la care a apelat Oana Lis pentru Viorel! Are nevoie urgentă de bani și nu i-a fost deloc rușine să facă asta: „Îmi trebuie”

Oana Lis este iubită și apreciată de foarte mulți români, iar de-a lungul timpului a reușit să-și construiască un renume în showbizul din țara noastră. A avut numeroase apariții în televiziune, atât împreună cu soțul ei, cât și în diverse proiecte în care a fost implicată pe parcursul anilor, motiv pentru care a intrat rapid în inimile publicului.

Blondina nu s-a ferit niciodată să spună lucrurilor pe nume și a fost mereu sinceră cu fanii săi. Recent, a ales să vorbească despre problemele financiare cu care se confruntă ea și Viorel Lis.

Oana Lis, anunț disperat pe rețelele de socializare

Soția lui Viorel Lis este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde împărtășește cu fanii săi atât momentele frumoase, cât și pe cele mai puțin frumoase. Vedeta își ține întotdeauna la curent admiratorii, chiar și atunci când la mijloc este vorba despre probleme financiare.

Oana Lis și-a deschis sufletul și a mărturisit că traversează o situație destul de grea din punct de vedere financiar. A precizat în nenumărate rânduri că se simte depășită de cheltuielile pe care le are cu partenerul său de viață, tocmai de aceea a decis să ceară ajutorul pe rețelele de socializare.

Se pare că blondina ar vrea să vândă câteva obiecte de valoare, însă nu știe ce anume, motiv pentru care așteaptă ajutor din partea fanilor săi și i-a îndemnat pe aceștia să îi trimită câteva sugestii.

„Aș vrea să vând ceva de la Viorel sau de la mine ca să fac rost de bani pentru ceva ce îmi trebuie. Ce ați cumpăra de la noi, ceva personal?! Aștept idei!”,

a scris Oana Lis pe contul său de Instagram.

Viorel Lis se confruntă cu foarte multe probleme de sănătate

Oana Lis este o soție devotată și a rămas alături de fostul edil al Capitalei chiar și în cele mai grele perioade din viața lor. Se pare că Viorel Lis este îngenunchiat de boli, iar tratamentul este foarte costisitor. Vedeta a mărturisit că a renunțat la foarte multe lucruri pe care obișnuia să și le cumpere în trecut deoarece a vrut să strângă bani pentru soțul său.

„Eu am cheltuit foarte mulți bani în această perioadă pentru că totul costă, nimic nu este gratis. De exemplu, dacă chemi de două ori pe săptămână acasă un kinetoterapeut costă 400 de lei, dacă chemi un cardiolog acasă trebuie să scot 1.000 de lei din buzunar și tot așa. S-au cheltuit până acum sute de milioane. Am fost și ajutată de cei din jurul meu dar am făcut și economie. De exemplu nu mi-am mai luat nu știu ce fond de ten care îmi plăcea...mai scump și am preferat să îmi iau unul mai ieftin și tot așa. Am renunțat la majoritatea lucrurilor mele pentru a face economie”, a mărturisit soția lui Viorel Lis pentru click.ro.