Gestul făcut de fiica lui Răzvan Simion după ce prezentatorul TV și Lidia Buble s-au despărțit! În ce relații au rămas cele două

A fost forfotă mare în showbiz, după ce Răzvan Simion a dat vestea că el și Lidia Buble se despart. Povestea lor de dragoste a ajuns la final, după cinci ani de relație. Cei doi continuă să vorbească și să e vadă, căci în ciuda separării definitive continuă să aibă o relație strict profesională, prezentatorul TV fiind impresarul frumoasei artiste.

Nu putem spune același lucru despre Lidia Buble și Ianca Simion, fiica lui Răzvan. Deși cele două au mers împreună în vacanțe și s-au înțeles foarte bine cât timp blondina a format o relație cu prezentatorul TV, se pare că lucrurile au luat o cu totul altă întorsătură.

Ianca Simion nu mai vrea sa o vadă sau să știe ce face Lidia Buble, cel puțin asta putem să deducem din gestul pe care l-a făcut fiica lui Răzvan Simion față de artistă.

În ce relații au rămas Lidia Buble și Ianca Simion

Artista a declarat pe vremea în care încă era iubita lui Răzvan Simion că are o relație foarte bună și apropiată cu copiii acestuia, dar se pare că lucrurile nu mai sunt ca înainte, cel puțin nu cu Ianca Simion. Tânăra i-a dat unfollow Lidiai Buble, în timp ce artista continuă să o urmărească pe rețelele de socializare.

„Îi consider frați mai mici. Am fost la Disneyland împreună. Vin la noi în vacanțe. Tudor are 10 ani, iar Ianca urmează să împlinească 14 ani. Suntem ca două surori. Ne uităm împreună la desene, povestim, facem schimb de chestii pe telefon. Ei au venit la noi exact în momentul în care au vrut ei. Ei au fost cei care s-au apropiat într-un timp mai scurt de mine. Nu am vrut să pară lucrurile forțate. E un pas important. Răzvan se simte foarte bine când ne vede așa. Dacă le cumpără lor o jucărie îmi cumpără și mie. Răzvan zice că are trei copii”, a declarat Lidia Buble în urmă cu mai câțiva ani, după ce a fost întrebată cum se înțelege cu copiii lui Răzvan Simion.