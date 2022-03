Gestul făcut de Maticiuc, după ce l-a filmat pe Mihai Bendeac în ipostaze indecente! Nu s-a putut abține: ”Prea târziu”

In articol:

Weekend-ul ce a trecut a fost unul de foc pentru petrecăreții showbiz-ului. Mihai Bendeac și Codin Maticiuc, prieteni la cataramă, s-au distrat până în zorii zilei într-un club de fițe din Capitală.

La final, aburii alcoolului au dus la un moment neașteptat.

În drum se casă, Mihai Bendeac s-a lăsat filmat de Maticiuc. Nu oricum, ci în mijlocul străzii, actorul și-a arătat părțile intime. Imagine au ajuns virale, înainte ca vedetele să-și dea seam ace au făcut și drege situația.

”Am marcat împreună începerea lucrărilor de la secția de nefrologie pediatrică”

Însă, după noaptea de sâmbătă, a urmat ultima zi de weekend, în care petrecăreții și-au recăpătat forțele, au meditate la ce au făcut, apoi au schimbat placa.

Pentru că pe cât de mult le place distracția, tot atât de mult le place și munca, mai ales în folosul celor aflați la anaghie, săptămâna a început pentru Codin și Mihai prin muncă.

”Vinovații! Vreau să vă vorbesc despre vină. Mare sau mică și a cui este. Sâmbătă seara am ieșit în oraș cu Bendeac. Ne-am îmbătat îngrozitor, de asta suntem clar vinovați amândoi. El s-a dat în stambă pentru că (nah), defect profesional, iar eu l-am filmat și am pus pe story. Pentru ca sunt un dobitoc bețiv. A doua zi când m-am trezit am șters totul, prea târziu însă. Circul fusese preluat de TOATĂ presa din România. Duminică am stat în casă și ne-am lins rănile, iar luni am fost la treabă”, a scris Codin Maticiuc pe pagina sa de Facebook.

Nu mai este un secret pentru nimeni că juratul show-ului de umor și-a donat toți banii de pe cartea pe care a scris-o cu mama sa, cu scopul de a pune un umăr la inițiativă lui Codin, pentru a renova spitalele din țară, lucrând și după beție tot la această cauză.

În prima zi din săptămână, lucrările erau la foc continuu pe șantierele spitalelor, iar Codin Maticiuc și Mihai Bendeac au făcut și ei o vizită.

Au fost în inspecție, au demarat o nouă lucrare, așa cum au știut ei, dar, cel mai important, au stat de vorbă cu cei cărora încearcă să le facă perioada de spitalizare mai ușoară.

”Am fost cu Mihai ca să îi arăt cum am renovat secția de hematologie pediatrică (că doar parțial au fost banii lui acolo) și am marcat împreună începerea lucrărilor de la secția de nefrologie pediatrică. Am început să renovăm tot la etajul 7 și să construim băi în saloane pentru copii. Am fost întâi la secția funcțională, deja renovată și am stat de vorbă cu copiii (emoție) și apoi în secția șantier unde am dat ciocane în gresia veche (circ), ne-am prostit pe acolo (panaramă) ca să atragem atenția”, a mai completat ulterior afaceristul.