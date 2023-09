Gestul făcut de Sensy, la un an de la căsătorie! A vrut să împărtășească cu toată lumea această bucurie

In articol:

Sensy este una dintre cele mai cunoscute și apreciate creatoare de conținut de la noi din țară. Blondina trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei după ce a devenit mămica unui băiețel, iar astăzi este o zi foarte specială pentru ea.

Sensy este una dintre cele mai îndrăgite creatoare de conținut din România. Blondina a muncit mult pentru a ajunge astăzi și are o carieră demnă de invidiat. Dacă vorbim de viața ei personală, vedeta este în al nouălea cer după ce a devenit mămica unui băiețel. Aceasta și-a dorit foarte mult ca familia ei să fie completată de un copilaș, iar visul i s-a îndeplinit.

Astăzi este o zi foarte importantă pentru ea și soțul, pentru că împlinesc un an de când s-au căsătorit civil. Chiar de la primele ore ale dimineții, Sensy a ținut să împărtășească cu fanii ei din mediul online bucuria aniversării lor și a făcut publice mai multe imagini de anul trecut, de la petrecere.

Postare InstaStory Sensy [Sursa foto: Instagram]

Sensy, primele declarații despre experiența nașterii

De-a lungul celor nouă luni de sarcină, Sensy s-a confruntat cu mai multe probleme, probleme care s-au resimțit atunci când și-a adus pe lume bebelușul. Vedeta a fost nevoită să nască prin operația de cezariană, chiar dacă își dorea să o facă natural și a povestit întreaga experiență pe Instagram.

„Nu este o alegere, cel puțin în cazul meu nu a ținut de mine, eu mi-am dorit natural și în continuare promovez nașterea naturală din foarte multe puncte de vedere. Am simțit cumva de câteva săptămâni că nu o să am parte de asta și m-am împăcat cu gândul unei cezariene. Doctora a ales să facă cezariană și s-a dovedit cumva că a avut dreptate, neștiindu-mă cu tensiune, dar venind dintr-o familie hipertensivă, mai pe tot parcursul sarcinii +6 luni tensiunea a crescut, de aceea am și avut problemele acelea cu retenția de apă și de aceea mă umflasem atât de mult, am fost plină de edeme și abia mi-au făcut anestezia.”, a povestit Sensy pe Instagram.