Gestul inedit pe care soția lui Nosfe l-a făcut în memoria regretatului artist! Fanii au rămas muți de uimire

Vestea că Nosfe a trecut în neființă la vârsta de 37 de ani a șocat o țară întreagă! Cariera regretatului artist era în plină ascensiune, iar muzica lui era ascultată de o mulțime de tineri. Din nefericire, însă, după susținerea unui concert în Capitală, alături de colegii din trupa Ș.A.T.R.A.

Benz, Nosfe a suferit un infarct, iar cea care l-a găsit prăbușit la pământ a fost chiar mama fiicei lui, Mădălina Crețan, care a chemat imediat ajutoare. Cadrele medicale ajunse la fața locului au făcut tot posibilul pentru a-i salva viața cântărețului, însă în ciuda eforturilor, aceștia au fost nevoiți să declare decesul.

Mădălina Crețan, însă, face tot posibilul pentru a păstra vie amintirea regretatului artist în memoria fanilor, lansând piesele pe care cântărețul nu a mai apucat să le aducă în atenția celor ce l-au îndrăgit, însă asta nu e tot.

Chiar în dormitorul lor, soția lui Nosfe a realizat și un ”muzeu”, acolo unde a pus lucrurile regretatului artist, pentru a-și aduce aminte mereu de tatăl fiicei lui.

„90% din lucruri sunt încă acasă la locul lor, ba chiar i-am făcut un fel de muzeu, într-o vitrină de sticlă, în care am pus ce am considerat eu cumva că îi este caracteristic. Hainele sunt, nu am dat, adică cred că, nu știu, am dat poate 2-3 perechi de încălțări. În dormitorul nostru (n.r. a făcut muzeul).”, a declarat Mădălina Crețan, pentru un post TV.

Mădălina Crețan a vorbit despre căsătorie, la doar câteva luni după ce soțul ei a decedat

Nosfe a murit pe data de 16 octombrie, anul trecut, iar la doar câteva luni distanță de la decesul regretatului artist, Mădălina Crețan a fost întrebată de către un internaut dacă se vede căsătorită, din nou, peste câțiva ani.

Sinceră din fire, tânăra a mărturisit că îi este destul de greu să se gândească la acest aspect, având în vedere că regretatul ei partener i-a oferit tot ce avea nevoie, fiindu-i greu să creadă că un alt bărbat ar putea să o trateze la fel precum tatăl fiicei ei.

"Internaut: Te vezi peste ani recăsătorită?

Mădălina Crețan: Nu prea... Am avut bărbatul perfect, căsnicia perfectă. Îmi e prea greu să cred că orice alt bărbat din lumea asta ar putea să îmi ofere atât cât am primit de la el.", a fost reacția soției lui Nosfe, când un internaut a întrebat-o dacă se vede recăsătorită peste ani.

Nosfe și Mădălina Crețan [Sursa foto: Instagram]