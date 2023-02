Gestul la care a recurs Maria Constantin înainte de nuntă! Ce face artista ca să se mențină în formă: "Nu există alt remediu pentru mine" | EXCLUSIV

In articol:

a aflat cum reușește superba artistă să se mențină în formă.

Artista a anunțat deja data la care ea și logodnicul ei își vor uni destinele. Ceremonia atipică pe care vedeta și-o dorește va avea loc la începutul lunii august, iar Maria Constantin știe deja cum vrea să arate rochia de mireasă pe care o va purta.

Petrecerea va fi una în aer liber și toți invitații trebuie să respecte un dress code foarte bine stabilit. Nici tradițiile nu își au loc la acest eveniment, astfel că lucrurile vor fi 100% pe placul și dorințele mirilor și mai puțin pe obiceiurile pe care românii le respectă în mod normal la nuntă.

Cum se menține Maria Constantin în formă pentru nuntă

Maria Constantin a anunțat data nunții cu Robert Stoica. Cei doi vor spune DA la începutul lunii august, iar artista a început deja primele pregătiri.

Jurnaliștii WOWbiz.ro au aflat care sunt secretele vedetei și cum reușește să se mențină într-o formă de zile mari pentru marele eveniment. Când vine vorba de siluetă, se pare că dietele sunt arma secretă a Mariei Constantin.

"Mare lucru nu fac. În afară de faptul că încerc să mă abțin de la foarte multe lucruri și în principiu să cam fac foamea, nu prea există alt remediu. Cel puțin nu există pentru mine", a mărturisit Maria Constantin, pentru WOWbiz.ro.

Cum va fi rochia de mireasă aleasă de Maria Constantin

Maria Constantin are o poveste impresionantă când vine vorba de rochia de mireasă. Artista și-a ales ținuta înainte să fie cerută de soție! Vedeta ne-a mărturisit că a văzut cândva modelul și i-a spus atunci designerului ei că așa va arăta și rochia pe care o va purta ea dacă s-ar mai căsători.

"Modelul este ales de multă vreme. Eu am discutat cu Florin Burescu, cel care o să îmi creeze rochia și am văzut un model care mi-ar plăcea, cu mici modificări. Am ales modelul de multă vreme, înainte să fiu cerută în căsătorie.

Am văzut modelul și nici nu eram în relație atunci, dar am zis că dacă mă voi mai mărita vreodată cam așa va arăta rochia de mireasă și până acum nu mi-am schimbat modelul din cap. O să fie o rochie tip sirenă, dar spre garden party pentru că așa va fi petrecerea. Trebuie să fie ceva mai lejer", a povestit Maria Constantin, pentru Wowbiz.ro.

Nuntă atipică pentru Maria Constantin și Robert Stoica

Maria Constantin și Robert Stoica vor avea parte de o nuntă cu totul și cu totul atipică. Artista ne-a mărturisit că vor sosi invitați din toate colțurile țării așa că va fi mai greu să se respecte tradițiile obișnuite de la nunțile românești.

Mai mult decât atât, vedeta mărturisește că nici nu vrea să piardă prea mult timp pe drumuri în ziua respectivă așa că va renunța cu siguranță unele dintre obiceiurile consacrate.

"Ar fi un pic imposibil de respectat aceste lucruri. Nu că nu mi-aș dori, dar se pierde foarte mult timp pentru aceste tradiții plus că nouă invitații ne vor veni de la Târgul Joi, din Oltenia, din Argeș, de la Constanța și o să fie destul de greu să facem aceste lucruri în București, dat fiind faptul că este destul de aglomerat și nu ne-am încadra să facem toate astea.

Cununia civilă și cununia religioasă vor avea loc într-o altă zi, iar în ziua respectivă când va fi evenimentul atunci va fi strict petrecerea pentru că mie îmi cam place să dorm și nu vreau să mă trezesc cu noaptea în cap, vreau să fiu în formă până la 5-6 dimineața și atunci trebuie să mă odihnesc", a povestit Maria Constantin pentru WOWbiz.ro.

