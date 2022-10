Gestul la care au recurs Emily Burghelea și soțul ei ca să țină secret sexul bebelușului: "La Amedea nu am putut să ne abținem"  | EXCLUSIV

In articol:

Vedeta și soțul ei au o familie minunată care urmează să se mărească! Frumoasa Emily va deveni mămică pentru a doua oară și se simte mai bine ca oricând.

Emily Burghelea a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro despre cea de-a doua sarcină, despre bebeluși, cum se simte, dar și despre faptul că urmează să dezvăluie sexul viitorului membru al familiei. Cuplul nu știe încă ce este pentru că vor să organizeze o petrecere, însă un lucru e clar: fanii sunt singuri că va fi o fetiță superbă ca Amedea.

Frumoasa vedetă ne-a mărturisit că sarcina nu este cu mult diferită de prima. Emily se simte extrem de bine și este plină de energie, doar că acum au apărut, evident, și poftele.

Gestul la care au recurs Emily Burghelea și soțul ei ca să nu afle sexy bebelușului

Emily Burghelea și Andrei se pregătesc să devină părinți pentru a doua oară, iar dacă la Amedea frumoasa blondină recunoaște că nu s-a abținut și a aflat înainte sexul bebelușului, acum fac tot posibilul să nu știe până la petrecerea de babyreveal.

Citeste si: „Andrei nu este implicat” Ce a spus Emily Burghelea despre soțul ei?! Adevărul despre familia lor

Influencerița ne-a dezvăluit că plicul de la medic a ajuns imediat la niște prieteni, tocmai pentru că nu vor să afle sexul bebelușului înainte de petrecere.

"La Amedea nu am putut să ne abținem, chiar dacă am intenționat și am luat plicul de la doctor, dar până la mașină l-am deschis.

Citeste si: Divorţul momentului! Paula Seling a divorţat după 17 ani de căsnicie! Managerul artistei: „Da, este adevărat”- kfetele.ro

Citeste si: Mario Mutu a ajuns de urgență la spital la 5 dimineața și a început să înjure pacienții, Poliția fiind chemată de urgență- bzi.ro

De data aceasta nici nu l-am mai băgat în torpedou, l-am dat direct unor prieteni și doar ei știu ce vom avea, dacă va fi băiat sau fetiță. Noi vrem să facem o petrecere în care să aflăm", a mărturisit Emily Burghelea, pentru WOWbiz.ro.

Emily Burghelea și Andrei [Sursa foto: Instagram]

Fanii sunt siguri că Emily va avea fetiță

Fanii vedetei i-au transmis deja o mulțime de mesaje pe Instagram cu privire la sarcină. Internauții sunt siguri că Emily va avea o fetiță, tocmai pentru că soțul ei s-a îngrășat. Vedeta își dorește doar să fie bine bebelușul și este convinsă că indiferent ce va fi, totul va fi foarte bine.

Citeste si: "M-am speriat foarte tare când am văzut sânge" Emily Burghelea, la capătul puterilor, după ce fetița ei a ajuns pe patul de spital! Diagnosticul pe care medicii i l-au pus micuței

Soțul ei, pe de altă parte simte deja că va fi băiat, însă fanii sunt convinși că va fi o fetiță frumoasă ca ea!

"Sunt sigură că va fi exact ce trebuie să fie. Orice ar fi este minunat. Andrei crede că o să fie fată, eu cred că o să fie băiat. Andrei s-a îngrășat și toată lumea i-a spus pe Instagram că o să fie fetiță dacă s-a îngrășat tati", a dezvăluit Emily Burghelea.

Emily Burghelea [Sursa foto: Instagram]

Diva este însărcinată pentru a doua oară, iar de această dată se simte extrem de bine, plină de energie și mai ales foarte activă. Frumoasa vedetă recunoaște că dacă la Amedea nu prea a avut pofte, de această dată are un meniu diversificat și mănâncă numai ceea ce își dorește.

"Sunt foarte bine! Nu îmi e rău, nici nu m-am îngrășat, din contră am slăbit. Nu prea am poftă de mâncare așa că mănânc doar când îmi este foarte poftă și doar ce am poftă sau mai mănânc obligată de Andrei. Mai am poftele ca o pizza la 12:00 noaptea.

Oricum, față de Amedea am avut, cumva mi-am impus în mod subconștient să am pofte pentru că la Amedea nu am avut nimic. Nu îmi venea să cred că puteam să am orice poftă din lume și acum, la a doua sarcină îmi doresc să am și eu pofte și chiar le-am avut", a mărturisit Emily Burghelea, pentru WOWbiz.ro.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!