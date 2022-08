Gestul neașteptat al Adrianei Bahmuțeanu, la puțin timp după logodnă. Fanii au crezut că nu văd bine

In articol:

Adriana Bahmuțeanu a reușit, fără doar și poate, să le facă o mare bucurie fanilor ei, asta după ce a anunțat public că a decis să se logodească cu alesul inimii ei, George Restivan. De asemenea, partenerul de viață al jurnalistei a intrat rapid în sufletele tuturor, asta pentru că a impresionat prin bunătatea sa, dar și prin povestea de viață.

George a fost căsătorit în trecut cu mama fiului său, Blake, care din nefericire, s-a stins din viață la scurt timp după ce femeia l-a adus pe lume pe băiețel.

Ei bine, recent, Adriana Bahmuțeanu și-a impresionat fanii prin gestul pe care l-a făcut, la scurt timp după logodna cu George, asta pentru că a postat, pe pagina personală de Instagram, o fotografie de la nunta partenerului său de viață cu mama fiului său.

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan își doresc să devină părinți

Invitați în cadrul emisiunii ”Online Story”, difuzată pe canalul de YouTube WOWnews și moderată de Cornelia Ionescu, Adriana Bahmuțeanu și George Restivan au fost pe cât se poate de sinceri și au vorbit despre relația lor.

Mai mult decât atât, logodnicul jurnalistei a mai spus că nu spun ”Nu” unui nou membru în familia lor și se gândesc serios la un frățior pentru micuțul Blake.

"Am văzut un live în care a zis că e femeie singură și am zis că acum e șansa mea. A fost atracție la prima vedere. Nici nu m-am gândit că dintr-un subiect, să ajung s-o opresc din ceea ce vorbeam și să-i spun că-mi place de ea și că aș vrea să o iau de nevastă.(...) Ne gândim să facem un copil, un frățior pentru Blake.", a povestit George Restivan, în emisiunea ”Online Story”, difuzată pe canalul de YouTube WOWnews și moderată de Cornelia Ionescu.