Gestul pe care Alex Leonte l-a făcut pentru iubita lui, chiar de ziua ei de naștere! Totul a fost făcut public, pe internet

Alex Leonte și Manuela Lupașcu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar de curând cei doi s-au distrat pe cinste într-un restaurant din Capitală, sărbătorind-o pe Manuela. Tânăra și-a sărbătorit ziua de naștere, iar Alex i-a organizat o petrecere surpriză.

Petrecere surpriză pentru Manuela Lupașcu

Alex Leonte și iubita lui formează un cuplu de câteva luni bune și sunt în culmea fericirii. Cei doi au o relație frumoasă, pe care o țin departe de ochii lumii. Manuela și Alex s-au distrat pe cinste cu o seară înainte, într-un restaurant de lux din București, de ziua fetei.

Tânăra a fost surprinsă cu tort și sticle de șampanie cu artificii. Cei doi au petrecut până în zori alături de prietenii lor, iar momentele au fost imortalizate pe Instagram. Alex Leonte a ținut să îi transmită și un mesaj iubitei lui, pe care l-a împărtășit cu fanii din online.

„Astăzi este doar despre ea”, este mesajul lui Alex Leonte pentru iubita lui, de ziua ei de naștere.

Alex Leonte, detalii despre relația cu Manuela Lupașcu

Alex și Manuela se cunosc încă din școala generală, sunt sportivi de performanță și s-au regăsit după mulți ani. Alex Leonte a declarat că relația lor este una închegată, frumoasă și că preferă să o țină departe de ochii lumi.

„Sunt, într-adevăr, într-o relație foarte frumoasă, dar o ținem cât mai discret posibil și așa vrem să rămână. Ne asumăm amândoi, ne-am asumat relația, e perfect, totul merge bine și asta contează. Suntem împreună de șapte luni. ​Foarte bine ne simțim împreună, rezonăm și asta e cel mai important. Vreau să fim bine atât eu, cât și ea.

Suntem fericiți, ne merge foarte bine. Asta e important. Ne-am reîntâlnit după ani și ani. Ne știam, dar nu am păstrat legătura. Ne știam de prin școala generală. Am făcut înot împreună. Noi suntem sportivi de performanță. Am făcut înot și ne-am regăsit după mai mult timp. Ne-am cunoscut deja familiile, suntem ok, ne simțim bine cu ceilalți. Este o relație închegată.”, a spus Alex Leonte, la Antena Stars.