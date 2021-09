Gestul șocant al unui bărbat acuzat de uciderea unui băiețel de 4 ani, scăpat de la balcon: „M-am dus să mănânc o pizza”

In articol:

Incidentul de-a dreptul șocant a avut loc în via Foria din Napoli, Italia, vinerea trecută, pe 17 septembrie 2021. Mariano Cannio, în vârstă de 38 de ani, se afla alături de Samuele Gargiulo, băiatul de care avea grijă. El a fost angajat de familia copilului să se ocupe de mai multe treburi casnice, inclusiv îngrijirea băiețelului de patru ani.

Bărbatul de 38 de ani și băiețelul de 4 ani au ieșit împreună pe balcon. Bărbatul susține că a amețit, moment în care l-a scăpat pe Samuele, pentru care impactul a fost iminent. În fața anchetatorilor, Mariano Cannio a povestit întâmplarea ca pe un accident, însă judecătorul de instrucție Valentina Gallo a fost de altă părere.

„L-am luat în brațe și am ieșit cu el pe balcon. Când eram lângă balustradă, am simțit o amețeală, m-am aplecat și am scăpat copilul din brațe. Imediat, am auzit țipete venind de jos și m-am speriat. Eram conștient de ce se întâmplase", a povestit bărbatul de 38 de ani.

Samuele Gargiulo avea doar patru ani de zile

Gestul șocant făcut de bărbatul de 38 de ani în urma „accidentului”

Bărbatul a povestit că imediat după cele întâmplate, el a fugit de la fața locului și s-a dus să mânânce o pizza în oraș, unde a reflectat asupra celor întâmplate. El a fost găsit, într-un final, chiar la propria locuință.

„M-am dus să mănânc o pizza în Sanità, apoi m-am întors acasă. M-am întins pe pat și am început să mă gândesc la ce s-a întâmplat. Apoi am coborât și am mers la un bar din via Duomo, mi-am luat un cappuccino și un croissant, apoi am revenit acasă, unde m-ați găsit", le-a spus bărbatul polițiștilor.

În momentul în care s-a produs tragedia, Cannio se mai afla în casă alături de mama lui Samuele, care este însărcinată în 8 luni de zile. Femeia este sigură că nu este vorba despre un accdeint și susține că bărbatul era conștient în momentul în care i-a scăpta fiul de la balcon. De aceeași părere este și judecătorul cazului, a validat arestarea lui Mariano Cannio. Bărbatul de 38 de ani a fost acuzat de uciderea micuțului Samuele Gargiulo, însă motivul crimei nu este pe deplin stabilit.

Mama băiețelului a cerut tuturor persoanelor care dețin imagini șocante din momentul în care fiul ei a murit să nu le răspândească în mediul onlne.

